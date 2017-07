Markerer fellesskap og seksuelt mangfold

SortlandsAvisa

Lørdag går det aller første Pride-arrangementet av stabelen i Vesterålen. Pride, som har blitt arrangert flere steder i landet de siste årene, oppfordrer folk til å være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, samtidig som det fremhever det seksuelle mangfoldet i samfunnet. Sortlandsavisa møter fire av dem som har sittet i komiteen for en liten prat på torget noen dager før det braker løst. Daniel Hansen, Kamilla Ravn Fossem, Christian Torseth og Ida Marie Elde.

– Vi har bare møtt velvilje og kun fått positive tilbakemeldinger. Både fra folk som har hjulpet oss og stilt opp, næringslivet og ikke minst fra Kulturfabrikken, der vi skal være, sier Daniel Hansen.

– Med utgangspunkt i responsen på Facebook virker det som om folk i Vesterålen virkelig er klar for dette arrangementet. Responsen har vært stor. Det ville ikke ha skjedd med hvilket som helst annet arrangement. Det er tydelig at mange synes dette er en god idé, supplerer Christian Torseth.

Aktuelt

I forrige skrev VOL om hadseljenta Lene Hagen som ble utsatt for vold på Sortland på grunn av sin seksuelle legning. Ifølge politiet er det første gang, i alle fall i moderne tid, at noen i Vesterålen har blitt utsatt for hatkriminalitet på grunn av seksuell legning. Hendelsen fikk mange reaksjoner i sosiale media og førte plutselig til at Vesterålen Pride ble enda mer aktuelt.

– Det er litt rart at det skjedde akkurat nå, men viser bare at det er ekstra aktuelt å få i gang her også slik at vi kan rette søkelys på at alle er like mye verdt uavhengig av hvem de er. I større byer er det enklere å gi blaffen og ikke bry seg så mye om hva naboen mener. På mindre steder er det vanskeligere å stikke seg fram, sier Ida Marie Elde.

Selv om det har skjedd mye i kampen for homofiles rettigheter de siste årene, er det ikke veldig lenge siden at det å ha en annen legning faktisk var kriminelt.

– Det er bare førti år siden forbudet mot å være homofil ble opphevet i Norge. For lesbiske fantes det ikke engang en egen lov siden man da mente at kvinner ikke hadde noen egen seksualitet. Nå skal vi gå det siste skrittet. Vi kommer nok ikke helt dit riktig enda, men vi håper at folk ønsker å gå i lag med oss på lørdag, understreker Torseth .

– Og så er det viktig å understreke at dette handler om den store mengden av folk som ikke er homofile eller opplever fordommer, legger han til.

– Alle kan gjøre noe. Det var vel John F. Kennedy som uttalte at alle personer kan utgjøre en forskjell, og det er noe alle bør prøve, understreker Daniel Hansen.

– Og på lørdag skal vi ikke bare prøve, vi skal gjøre, slår Kamilla Ravn Fossem fast.

Må få være seg selv

Hva håper så komiteen at de kan sitte igjen med av opplevelser og erfaringer etter at arrangementet er over?

– Dersom de er noen som fortsatt er i skapet, men ikke har turt å komme ut, håper vi å vise at det finnes et miljø som backer de opp, der man kan få hjelp og støtte. Vi håper at folk sitter igjen med en god følelse, understreker Ravn Fossem.

– Og så håper vi på godt oppmøte

– Budskapet er enkelt: Alle må få lov til å være seg selv. Det er ikke noe mystisk eller galt i å være homofil, sier Torseth.

I tillegg til den nevnte kvartetten har også Oliver Finden, Jørun Drevland, Tina Aslaksen og Hege Abrahamsen vært med i Pride-komiteen.