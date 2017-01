Planlegger onsdagsrenn

Både på Stokmarknes og Melbu planlegges det for oppstart av sesongens onsdagsrenn på Hadseløya.

- For å kunne gjennomføre onsdagsrennene er vi avhengig av litt innsats fra noen voksne. De mest aktive innenfor skigruppa stiller selvsagt opp, men vi trenger også noen flere. Disse har vi plukket ut blant foreldrene, opplyses det fra skigruppa på Stokmarknes.

- Vi håper det ikke medfører for stort bry å avsette et par timer en onsdag i vinter til en positiv og hyggelig aktivitet for store og små, lyder oppfordringen.

Både på Stokmarknes og Melbu er det for tiden flotte forhold i løypene.