Sterk borteseier til ØKSIL i Kristiansand

I følge ØKSIL sine nettsider startet laget svært godt i førstesettet og hadde initiativet hele veien.

- Vi servet offensivt og hadde ingen feilserver og da ble det vanskelig for Kristiansand og stå i mot. Ragni Steen Knudsen hamret inn ett solid antall poeng og resten av laget fulgte opp med godt forsvarsspill og gode blokker. Vi vinner 25-12, heter det på hjemmesiden.

- I andresettet tar vi det litt roligere. Vi kommer bakpå samtidig som Kristiansand gir oss en leksjon i god serving og vi har fire feilserver. Vi jobber oss etterhvert inn i settet, men det er dessverre litt i seneste laget. For nå har Kristiansand fått selvtillit. Lagene følger hverandre tett og begge har flere settballer, men Kristiansand trekker det lengste strået og vinner 31-29.

På topp igjen

I det tredje settet er ØKSIL igjen tilbake på topp.

- Vi server igjen solid og er gode i felt og mottaksfasen. Våre midtspillere Maria og Tonje jobber godt i blokk og følger opp med reaksjonsredninger i forsvar og da får vi fin flyt i spillet og eier settet 25-12.

I fjerde sett starter ØKSIL dårlig. Kristiansand server godt og Øksnes-laget kommer på defensiven.

- Treneren er noe bekymret for at andresettet skal komme i reprise og vi jobber og endrer på organiseringen. Lagene følger hverandre tett og Hilde Haaheim setter noen viktige servepoeng. Det blir lange ballvekslinger og det er stor spenning i kampen , heter det i kamprapporten.

Et viktig poeng er at en 3-1 seier ville gi ØKSIL tre poeng, mens en eventuell 3-2 seier kun ville gi to poeng.

Det er temperatur i kampen og ØKSIL blir svært frustrerte da det spilles høy musikk under en av ballvekslingene, som de taper. I denne fasen av spillet har dommeren en krevende oppgave som gir noen diskusjoner og da er det lett å miste hodet.

- På stillingen 23-22 til Kristiansand tar vi timeout, noe som viser seg å være lurt. Kristiansand server ut og Kristin Olsen skal serve for ØKSIL. Det er vanskelig å serve i en slik kritisk fase, men Kristin server godt og Kristiansand må sende en enkel ball tilbake som Ragni hamrer inn. Vi har matchball og igjen er Kristin til å stole på, ballen kommer tilbake og Ragni avgjør kampen.

Fornøyd

Trener Hanne Steen oppsummerer kampen slik.

- Det ble en spennende kamp til siste ballveksling. Marianne får mange løpeturer og greier å løse vanskelige situasjoner på en god måte. Våre liberoer Regine Danielsen og Caroline Lassesen jobber fokusert og er gode til å plasseres seg og i dag gjøres det lite feil. Vi har hatt en god dag i Kristiansand og det er utrolig godt å vinne. Dette var veldig veldig godt.