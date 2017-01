Lødingen og Landslaget til topps i nyttårscupen

Nyttårscupen på Stokmarknes var i år for "voksne" og bød på både tradisjonelle lagnavn som STHK, Lødingen og Andenes. Spesielt med turneringen var at det også i år var en del litt "uvanlige" navn ute og gikk. For på terminlista fant vi Hurricane, Landslaget, Dårlig kondis, Skagenkrysset og Gjerstad, for å nevne noen.

Flere av spillerne vekslet mellom lagene og totalt sett ble det mange minutter på spillerne.

Etter to dager med håndball hadde åtte lag spilt seg frem til finaler.

Tøffe tak i nyttårscup I helga arrangeres det nyttårscup for voksne i Hadselhallen på Stokmarknes.

I bronsefinalen for kvinner møtte Hurricane Andenes. Her ble det bronse til Hurricane etter seier 20-14.

I herrenes bronsefinale møttes Gjerstad og Andenes. Dette ble en uhyre jevn affære og Andenes vant til slutt 13-12.

I finalene ble det et herlig og tett oppgjør i kvinneklassen. Etter to tette omganger vant til slutt Landslaget, som besto av spillere fra Stokmarknes, over Dårlig kondis med 18-16.

I herrefinalen ble det litt mindre jevnt. Skagenkrysset besto av spillere fra rundt om i Hadsel. De møtte Lødingen i finalen. Her ble sistnevnte for tøff og vant komfortabelt 17-10, selv om Skagenkrysset yppet seg periodevis mot de langt mer meritterte Lødingen-spillerne.