- Nå går vi for seriemesterskapet

VSterk 6-2 seier til Vesterålen Futsal I dag spiller Vesterålen Futsal mot Hulløy i Sortland Idrettshall.

- Vi har en god sjanse nå. Vi er der oppe nå og om vi klarer å hevde oss de neste par helgene og vinne kampene våre, er mesterskaspet innenfor rekkevidde, sier Barlow til VOL like etter kampslutt.

Vesterålen er kun poenget bak Nordpolen etter ti spilte kamper i serien. Dermed er drømmen om mesterskap absolutt innen rekkevidde.

Hulløy tok imidlertid ledelsen i kampen etter sju minutters spill. Patrick Elvevold satte inn egen retur og etter spill og sjanser var det ikke ufortjent.

- Vi kom ikke ordentlig i gang. Vi kjente nok kampen fra i går kveld i beina. Hulløy spilte også i går, men de spilte tidligere på dagen. Derfor tok det si tid før vi kom ordentlig i gang, sier Barlow.

Like før pause var han involvert i utligninga da Adrian Pedersen åtte sekunder før full tid smadret inn ei fortjent utligning.

Røde kort

I går klagde Mathias Dahl Abelsen på dommeren da de røk på hjemmetap mot Sjarmtrollan. I søndagens kamp hadde de dommerne med seg.

Etter 27 minutter satte arlow sitt første på et langskudd.

Tre minutter etter fikk målscorer for bortelaget, Patrick Elvevold sitt andre gule. Dermed måtte han av banen og Hulløy måtte spille med kun tre utespillere frem til Vesterålen eventuelt fikk scoring. Den kom like etter - nok en gang fra Barlow.

Samme mann økte til 4-1 kun få minutter senere.

Like etter reduserte bortelaget, men dette skulle kun bli et trøstemål. For minuttet etter reduseringen fikk Egzon Statovci sitt andre gule og nok en gang fikk bortelaget en utvist.

- Den første var klar, men den andre på Egzon Statovci var litt mer uklar. Når det er sagt er det deilig vi får litt tur i dag, sier Barlow.

Med en mann mer klinket Mathias Dahl Abelsen inn 5-2 etter 37 minutters spill og med kun ti sekunder igjen på klokka lagde Hulløy sitt femte frispark for omgangen. Dermed 10-meter til hjemmelaget.

Den satte Truls Knutsen kontant i mål og dermed ble det en 6-2 seier til Vesterålen Futsal.

Tabell:

Lag S P 1 Nordpolen 10 20 2 Sjarmtrollan 7 19 3 Vesterålen 9 16 4 Vadmyra 8 13 5 KFUM 8 12 6 Vegakameratene 7 11 7 Sandefjord 6 9 8 Hulløy FC 8 6 9 Grorud 8 4 10 Krohnsminde 9 3

