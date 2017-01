STHK med gode resultater i Tromsø

Klubben sendte Jenter 11, 12 og 14 oppover. I tillegg deltok Jenter 14 i 16-årsklassen. Klubben stilte også med lag i klassen for gutter 12.

For Stokmarknes HK sine jenter 11 gikk det ikke helt til topps. De spilte fire kamper og spilte uavgjort i en av de og tapte resten.

For jenter 12 startet det litt trått, men de spilte seg etter hvert frem til en B-finale. Mot Nordreisa. Her ble det tap 5-2 i finalen etter at de gikk videre til finalen på «sudden death». Dette er første gang laget når en finale.

Kastet fra seg

Jenter 14-laget til STHK stilte også i klassen for jenter 16. Laget kastet godt fra seg i begge klasser.

I 14-årsklassen røk de ut i semifinalen i B-sluttspiller, mens det gikk langt bedre i 16 årsklassen. Her havnet de til slutt på en knallsterk 5-plass.

– Vi skulle egentlig bruke 16-årsklassen til trening, men de bet godt fra seg og det er veldig gledelig sier trener Ricky Davidsen.

Erfaring for guttene

For guttene, som startet opp med håndballag i høst, ble det ei solid og god erfaring. Guttene vant én kamp og høstet lovord fra trener Ricky Davidsen.

– De er ferske i gamet og hadde ei fin utvikling. De bør være stolte av innsatsen, sier han.

Også Sortland Håndballklubb deltok i turneringa. I klassen jenter 14 rspilte de D-sluttspil og vent finalen der mot Bravo HK med 9-7.

I klassen Jenter 13 røk de 7-15 mot Svolvær i B-sluttspillets semifinale.