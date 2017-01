På lag med Sortland

I fjor startet Stålbrott et samarbeid med Melbu idrettsklubb. Men ettersom divisjonene ble endret i stor grad, klarte ikke MIL å komme seg gjennom det trange nåløyet, og rykket ned til fjerdedivisjon. Og med det sto Stålbrott og MIL i samme divisjon, og måtte bryte samarbeidet. Nå har Stålbrott funnet en ny løsning hvor de skal samarbeide med Sortland.

– Vi starter et samarbeid med Stålbrott denne sesongen rundt et fjerdedivisjonslag, på lik linje som Melbu og Stålbrott hadde i fjor. Vi er allerede godt i gang, sier sortlandstrener Steve Lind Edvardsen.

Felles trening

Stålbrott skal fremover ha ei trening i uka med spillere fra Sortlands A-lag og rekrutteringslaget i femtedivisjon. På den måten får begge klubbene en god treningsgruppe.

– Alene hadde vi vanskeligheter under treningene, siden mange av spillerne våre er studenter andre stedet, og ikke kan være med bestandig. Nå får vi spillere fra Sortland, og vet at vi har nok spillere til både trening og kamper. Det gjør det lettere for oss å stille lag, sier trener Bernt Olav Burchardt.

Edvardsen er svært positiv til at Stålbrott har tatt initiativ til samarbeidet.

– Stålbrott har mange gode spillere, hvor en del er unge. Samarbeidet er en kjempemulighet for oss å bruke de som ikke starter i tredjedivisjon, til å spille i fjerdedivisjon med Stålbrott. Da blir ikke spranget så stort. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss. Samarbeidet hever det sportslige tilbudet på Sortland, og gir en fantastisk mulighet til unge spillere og reservespillere.

Stålbrott vil rekruttere

Også Burchardt ser at samarbeidet vil heve begge klubbene.

– Dette ser vi veldig positivt og lyst på. Det at Sortland har gode spillere med erfaring fra tredjedivisjon, men som ikke får spilletid i tredje, får trene med oss, er positivt. De bidrar hos oss, samtidig som de selv får en god arena å spille på, sier Burchardt.

– Hva tar dere med dere fra samarbeidet med MIL?

– MIL var en god klubb å samarbeide med. Vi fikk noen utfordringer, som det alltid vil bli, og vi fikk ikke tid til å rette på det. Nå vet vi hva som er utfordringer og hva som fungerer, og dette tar vi med oss videre denne sesongen. Edvardsen sier at det blir bra å få Burchardt i trenerstaben.

– Han er faglig flink og en dyktig trener. Han har vært i trenermiljøet i flere år, og er en styrke for oss på Sortland.

Burchardt sier at han bare har positiv erfaring med Sortland og samarbeidet med Melbu.

– Det er bra med impulser fra andre trenere, så er det trivelig å samarbeide. Jeg tror spillerne har godt av å kjenne at de er en del av fotballfamilien.

– Er det noen av stålbrottspillerne du ser vil kunne spille på A-laget til Sortland?

– Erik Burchardt vil nok få tilbud om å spille med oss. Han er et friskt pust i treningsgruppa. Han har et bra talent, og passer bra i det som er vår filosofi om å rekruttere lokale gutter. Helst unge med talent, og det har definitivt Erik.

– Presterer de godt er veien kort for å kunne ta steget inn i a-troppen til Sortland, særlig med dette samarbeidet.

Burchardt sier at de prøver å rekruttere flere spillere fra andre klubber som for eksempel Stokmarknes og Luna.

– Vi prøver å få får egen stall litt større, og er i kontakt med spillere i andre klubber som kanskje kunne tenkt seg å prøve seg i fjerdedivisjon og be om overgang til Stålbrott. Vi ønsker å gi dem et tilbud og en sjanse. Det er jo artigere å spille i fjerde enn i femte.