Duket for skirenn på Stokmarknes

Ifølge Bård Sørensen i Stokmarknes IL blir det skirenn der i helgen. Foreløpig ser man det an om man skal bruke den nye arenaen eller om man må litt lengre opp i marka.

- Torsdag kveld var det isete rundt banen, men veldig fint i resten av løypa. Dersom det blir litt nysnø som ikke blåser på havet, så får vi kanskje til noe på banen også. Dersom vi flytter starten til den gamle bua der vi har tråkkemaskinen, blir vi å kjøre rennet som et ordinært skøyterenn med intervallstart, sier Sørensen.

- Så ser vi an søndagen. Det meldes endel regn, men det har vi jo erfart at dette kan endre seg. Kanskje det endrer seg riktig vei, for en gangs skyld, sier Sørensen. Uansett vil vi prøve å kjøre dette som en fellesstart. Muligens uten skibytte. Det blir et klassiskrenn, melder Bård Sørensen.