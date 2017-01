Fotballforbundet utfordrer ungdom

Det er den velkjente fotballprofilen Steinar Westerås som inviterer til ballspill på vintertid. Fristen lagene har til å melde seg på er relativt tidlig i februar.

Helgefotball

– Hålogaland Fotballkrets har et ønske om å endre fokus på vinterserien fra senior til ungdomsfotball. Ved å dreie fokus mot lag i ungdomsklassene håper HFK at vinterserien kan bli et tilbud som lag fra flere soner vil benytte seg av, samtidig som vi tror dette kan være et stimulerende tiltak med tanke på utviklingen av ungdomsfotballen i HFK, opplyser Westerås.

Blåbyhallen

Det er begrenset antall plasser i de enkelte klasser, noe som innebærer at dersom det blir påmeldt flere lag enn angitt som maks-antall i klassen vil rekkefølge på påmelding gjelde. Samtlige kamper vil bli avviklet i Blåbyhallen på Sortland.

Vinterserien vil bli åpen for påmelding i følgende klasser:

G16–11er, G14-11èr, G13-9èr, J16-11èr, J16-7èr, J14-7èr. Det er kapasitet til inntil 10 lag i hver klasse. Klassene blir gjennomført under forutsetning av nok lag ved påmeldingsfristen.

Spilldatoer er helger fra og med 26. februar og frem mot sluttspill 9. april. Alle kamper vil ha spilletid 2 x 25 minutter.