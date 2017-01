Skigutta fra Vesterålen suverene i Mosjøen

I lørdagens kretsmesterskap i langrenn fristil i Mosjøen ble det dobbelt vesterålsk i både 14- og 16-årsklassen for guttene, to store årsklasser med mange løpere og tøff konkurranse. Imponerende var det derfor at vesterålsguttene sørget for dobbeltseier også søndag.

Karlsen på topp

Søndag formiddag ble det konkurrert i klassisk stil på Sjåmoen stadion, med regn i lufta og et realt klisterføre.

Mens Bastian Holst i Melbo IL vant lørdagens 7,5 kilometer fri, foran klubbkamerat Jakob Sørlie Pettersen, ble det endringer i toppen søndag.

I 16-årsklassen ble det andreplass for Holst og fjerdeplass for Pettersen, med John Ivar Karlsen øverst på pallen, også han fra Melbu. Karlsen falt i lørdagens renn, og gikk da inn til sjuendeplass. Det smakte derfor veldig godt å avslutte skihelga med seier i kretsmesterskapet.

- Løpet gikk over all forventning. Jeg lå litt bak til å begynne med, men hentet meg mer og mer inn, og vant med åtte sekunder, forteller Karlsen til VOL.

15-åringen fra Melbu har bestemt seg for å satse på ski, med skilinja på Meråker som målet for høsten.

Dobbeltseier til Alsvåg

I 14-årsklassen var alsvågværing Johan Lien Nordeng på plass for å forsvare kretsmestertittelen, etter seier i fjor. I lørdagens renn måtte han se seg slått av søskenbarn, nabo og rival Sivert Nordeng. Søndag fikk han revansj. Med Sivert på andreplass, ble det dobbeltseier til Alsvåg også i kretsmesterskapet i klassisk stil.

- Johan er vanligvis den sterkeste. Lørdag hadde han en dårlig dag, og når han først hadde det, var det artig at søskenbarnet tok seieren, mente han selv. I dag var han tilbake i slag, og vant med god margin. Sivert gikk et kjempeløp han også, og har nok fått troa på at den uovervinnelige Johan er mulig å ta på en god dag, oppsummer Siverts pappa Tommy Nordeng fra bilen på tur hjem fra rennet.

Han forteller at årsklassen er den desidert største, både i Nordland og Troms, og at det derfor er artig at alsvågguttene markerer seg såpass.

- Det har vært lite snø i Vesterålen, så guttene har nesten ikke fått trent klassisk. Når de da møter folk fra fjellbygder med langt bedre forhold, blir resultatet nesten enda bedre, sier Nordeng.

- Hva er det som gjør at vesterålsløperne hevder seg, til tross for dårlige treningsforhold?

- Gode gener, skytes det inn fra mor.

- At du får flere til å trene sammen og til å holde ut. Det har vi klart i Alsvåg, med et lite miljø som har skitrening sammen. Litt talent skader nok heller ikke, avslutter Nordeng.

Tredjeplass i Nordreisa

Hadseljentene Marthe Karlsen, Maja og Ingrid Sørensen valgte heller å delta på helgas kretsmesterskap i Troms, på grunn av større deltakelse i sine klasser. Lørdag gikk Ingrid Sørensen fra Melbu inn til en tredjeplass i 17-årsklassen. I søndagens stafett tok de tre jentene tredje og siste plass i sin klasse.