– Vi vil ha flere treningstimer så vi kan bli skikkelig gode

Jentene har i dag treningstid fra klokken 17 til 18 tirsdager og torsdager, men mener selv at det er for lite, samt at treningene er lagt til ugunstige tidspunkt.

– Håndball er en nedprioritert sport i Sortland i dag, sier Dina Berg på håndballaget.

Sprengt kapasitet

Kapasiteten i Sortlandshallen er sprengt, og hallen er eneste flerbrukshall i Sortland, med sine drøye 10.000 innbyggere.

Jenter 13 forteller om mange som har lyst til å spille håndball, men manglende kapsitet gjør det vanskelig.

– Vi er en av de største lagene, og vi må si nei til noen som vil begynne. Det er veldig synd. Det er flere yngre barn som har lyst til å bli gode i håndball, men de få treningene vi har i uka er ikke nok, sier Hanne Danielsen.

– Midt i middagen

Med trening på ettermiddagen, rekker jentene så vidt å få spist middag før de må av gårde på trening.

– De fleste foreldre kommer ikke hjem fra jobb før rundt 16-16.30. Så må de lage middag som vi skal spise før vi skal på trening igjen klokken 17. Ofte blir det bare ei skive i hånda, sier Ingrid Fenes.

– Ja, jeg bor nært hallen, men det blir likevel så travelt at jeg spiser rett før trening. Derfor sliter jeg ofte med sting, sier Berg, og får gjenkjennende nikk fra lagvenninnene.

Trener i kantina

Når de først har treningstid i hallen, bruker de den på å spille håndball. Styrketrening og sånt må tas i ettertid, men ifølge jentene er det dårlige fasiliteter for det i hallen. Som erstatning har de brukt kantina til XL-bygg, men der har de måttet ta med utstyr som matter og strikk selv.

– Vi får hele tiden høre at det er bestilt treningsutstyr til Sortlandshallen, men det skjer ikke noe. I tillegg har vi opplevd at håndballklubbens utstyr, som baller og vester, er stjålet ut fra den kurven vi har til utstyret vårt, sier Berg.

Nå etterlyser de plass til oppbevaring av klubbens utstyr.

Trangt i hallen

Jentene peker på at det i Hadsel finnes fire idrettshaller totalt, mens Sortland kun har Sortlandshallen og Blåbyhallen.

– I tillegg er det trangt. På innbytterplassene har vi kun en halvmeter fra veggen til banen. Treneren vår snubler i føttene våre, og om vi tråkker over streken på banen, blir det regnet som feil bytte, og vi får en tominutter, sier Karoline Lind.

– I tillegg er det ikke mulig å feste målene ordentlig, og det kan faktisk være farlig om noen skyter veldig hardt i stanga, sier Fenes.

Dårlig ventilasjon

For noen uker tilbake hadde jentene kamp i hallen samtidig som det var et svømmestevne i svømmehallen. Da ble dører fra svømmehallen satt opp for luftig, noe som gjorde hele hallen varm.

– Vi er flere på laget som har astma, og det var så ille at vi ikke kunne spille, sier Berg.

– Det er jo sånn at vi nesten ikke trenger oppvarming, fordi det er så varmt i hallen, istemmer Lind.