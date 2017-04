Vesterålinger brynet seg på Bjørgen

Fra Vesterålen deltar Ingrid Sørensen fra Stokmarknes IL i K17-klassen. Marthe Karlsen fra Melbo IL deltar i K19/20.

I herreklassene deltar August Nordeng for menn senior.

Fredag gikk jentnee 5 kilometer. Her gikk de i sine klasser, men klassene var samlet slik at de i bunn og grunn gikk i samme løp som selveste Marit Bjørgen.

Marthe Karlsen havnet totalt sett på en 114.-plass. Hun var 2.23.8 bak Bjørgen. I klassen K19/20 havnet hun på en 30.-plass1.40.3 bak vinner Marthe Mahlum Johansen.

Ingrid Sørensen havnet totalt på en 186.-plass 3.15.5 bak vinner Bjørgen. I klassen K17 havnet Ingrid på en 38.-plass 1.39.5 bak vinner Elena Rise Johnsen.

I herreklassen havnet August Nordeng fra Sortland og Omegn skiklubb på en 277.-plass på 10 kilometeren. Han var 23.28.1 bak vinner Anders Gløersen.

Lørdag er det duket for 5-mil for gutta, mens det for jentene er nye sjanser søndag.

Da skal Ingrid Sørensen gå 7,5-kilometer med skibytte, mens Marthe Karlsen skal gå 10-kilometer med skibytte.