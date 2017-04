ØKSIL til semi i sesongavslutninga

ØKSIL igang med sesongavslutninga: – Svært motiverte for ei god avslutning Denne helga reiser ØKSIL damene til Askim for å spille sesongens siste rankingturnering.

ØKSIL har hatt en svært god dag i Askim lørdag. Dette ble dagen for de gode sportslige prestasjoner og premien ble semifinale i den siste rankingturneringen i 1. divisjon.

I innledende runde møtte ØKSIL jentene BSI. Et forsterket og rutinert BSI lag som har hatt en god vårsesong var ingen lett motstander for ØKSIL jentene.

- Heldigvis var ikke ØKSIL jentene helt klar over hvor sterk motstanderen var og hvor mye rutine som møtte oss, og det var derfor ett ØKSIL lag som ikke viste noen nåde og gikk respektløst på banen og vant 2-0(25-8,25-15), forteller trener Hanne Steen på Øksil.no.

I 2. kamp var TVN motstander og vi fikk en tettere kamp hvor ØKSIL etter hvert vant 2-1. (20-25,25-19,15-6).

Blindheim var siste motstander i pulja og her hadde de øvrige kampene i pulja utviklet seg slik at ØKSIL måtte minst vinne ett sett for å være sikret å gå videre til kvartfinalen.

Etter mye god serving og noe mottak i bølgedaler ble det 2-0 seier til ØKSIL jentene (25-19,25-22).

Semi på søndag

Med 3 seire i puljespillet var ØKSIL en suveren vinner i sin gruppe og klar for kvartfinalen hvor de møtte OSI. Tidligere i sesongen har ØKSIL tapt en og vunnet to kamper mot OSI.

Også i denne kampen var det svært godt forsvarsspill og god serving som skulle avgjøre og ØKSIL kunne i tillegg varte opp med de lureste angrepene i det som til slutt ble en seier 2-0 i sett.

Dermed ble ØKSIL klare for semi. Den spilles søndag mot Kristiansand.