Vil ha flere dommere

Kurset, som er over 16 skoletimer, holdes både på Sortland, Harstad, Lofoten og Ofoten. I Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms er det to påmeldte i hvert område, mens det i Ofoten er tre påmeldte.

Kurset går av stabelen 6. og 7. mai og fristen gikk ut 20. april, men fortsatt kan etternølere melde seg på.

For mangelen på dommere er stor i både fotballkretsen og Vesterålen.

– Vi har mangel på dommere i kretsen og i Vesterålen. Derfor ønsker vi at så mange som mulig kommer på kurs. Uten dommere stanser fotballen, sier soneleder for dommerne i Vesterålen, Peder Martinsen.

Starten på en karriere

Et rekruttdommerkurs er ifølge Martinsen ypperlig for ungdom som kanskje vil ha en annen vei innen fotballen enn å spille selv.

– Kanskje det er ungdommer som ikke ønsker å spille, men som gjerne vil være en del av fotballen.

De som går rekruttdommerkurs vil etter 16 timer få dømt aldersbestemt fotball. De vil så få veiledning underveis og kan så på sikt rykke opp til å dømme seniorfotball.

– For ungdommer kan det også være en grei motivator at de kan tjene noen slanter lommepenger med å dømme kamper.

Martinsen oppfordrer og voksne til å melde seg.

– Alle kan begynne her med dømmingen sin. Spillere som har lagt skoene på hylla, men som ønsker å være en del av miljøet fortsatt, kan være med i miljøet ved å dømme.

– Taper terreng

På spørsmål om hvorfor Martinsen tror så få har meldt seg på kurs, svarer han.

– Det er vel noe med at det ikke virker spennende nok. Så er det jo slik at det tar mye tid. Derfor faller også mange bort etter et kurs også. Vi må bare bli flinkere til å synliggjøre fordelene.

Om det ikke kommer flere påmeldte, vil det ikke bli noe kurs.

– Vi må vel ha en åtte stykker for at det skal være noe vits. Så om folk melder seg nå før den 25. april, så skal vi få de med på kurs. Alle er velkommen til å melde seg på.