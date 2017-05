Sortland «ranet til seg» ett poeng på Lillestrøm

Mats Siem-Johnsen har rapportert til Vol fra Lillestrøm.

Kampen er slutt.

Minutter igjen: Lillestrøm presser, men Sortland forsvarer seg godt.

87: Langt Lillestrøm-kast heades like over mål.

87: Spillerbytte: Isak Svendsen ut, Håkon Eilertsen inn.

81: Gult kort til Bjørn Skog da han ulovlig stanser en Lillestrøm-kontring.

Når det er cirka 10 minutter igjen av kampen, har Sortland kommer mer med i spillet. Skaper halvfarlige sjanser.

79: Spillerbytte Sortland: Arild Stoltz ut, Sondre Meløe inn.

76: Lillestrøm har fortsatt spillet, men klarer ikke å produsere store sjanser. Sortland bruker tiden godt ved alle pauser i spillet.

74: Stor Sortland-sjanse. I sitt første etablerte angrep slo Erlend Berg Farstad et lavt innlegg, som Karl Christian Karlsen «hælflikket» like utenfor.

71: Spillebytte Lillestrøm. Målscorer Magnusson ut, Bilal Khan inn.

Lillestrøm-legenden Arne Erlandsen er for øvrig tilskuer på dagens kamp.

70: Stor Lillestrøm-sjanse. Slo ei pasning bak SIL-forsvaret. SIL-keeper kom på halvdistanse, Tobias Gran headet ballen tre meter til side for mål.

Lillestrøm har flere cornere, men så langt uten at det er farlig for Sortland.

62: Spillebytte Sortland. Erik Burchardt ut, Espen Barstad Ellingsen inn.

57: MÅL til Sortland. Erlend Berg Farstad skåret etter et langt innkast. Litt «klabb og babb» i feltet. Berg Farstad brassesparket ballen først i tverrligger, så å stange og så i mål fra fem-seks meters hold. Store protester fra Lillestrøm, som mente at ballen ikke var inne. Keeper fikk fatt i ballen, men linjedommer mente at hele ballen hadde vært over streken først. Lillestrøm gikk rett i angrep, og hadde et farlig skudd som keeper avverget til corner.

49: Gult kort til Tage Ellingsen etter ei ganske stygg tackling bakfra.

Andre omgang er i gang.

51: Lillestrøm-spillerne roper på straffespark etter corner, mener Sortland-spillerne holder. Dommeren er uenig og blåser utspill fra keeper.

46: Sortland-corner. Lillestrøm klarer. Pause i kampen.

– Lillestrøm har uten tvil vært det beste laget i første omgang, oppsummerer Mats Siem-Johnsen.

44: Karl Christian Karlsen alene med keeper, men dessverre offside.

40: Gult kort: Jesper Aaserud, Lillestrøm.

39: SCORING til Lillestrøm. William Magnusson. Frispark midt på banen ble tatt raskt. Ballen slått ut på kant. SIL-keeper ga retur på et skudd fra skrått hold. Magnusson headet returen i mål.

37: Skade? Kaptein Marius Jørgensen sitter nede for andre gang i kampen. Ser ut som om han er plaget med et kne. Han halter kraftig, men forsøker å spille litt til.

32: Stor sjanse til Lillestrøm. Petter Mathias Olsen kom seg fri via to «vegger», avsluttet fra skrått hold, men SIL-keeperen reddet.

30: Lillestrøm spiller veldig mye ball, men skaper lite.

19: Lillestrøm-sjanse fra hjørnet av 16-meteren. SIL-keeper reddet enkelt.

-Lillestrøm har spillet, Sortland satser på kontringer. Men så langt er Sortland-spillet ikke veldig farlig for Lillestrøm. Lillestrøm er gode med ballen, de tør å trille kula og er roligere enn Sortland, melder Mats Siem-Johnsen. Han sier at omlag 20 vesterålinger er på Lillestrøm for å se kampen.

12: Lillestrøm-frispark fra 25 meter rett foran mål, en SIL-spiller var litt for sen inn i en tackling. Erik Brenden skjøt til venstre for keeper, som så vidt fikk slått ballen vekk.

5 minutt: Sortland har hatt sin første sjanse. Arild Stoltz dempet et oppspill på brystet, skjøt på hel volley. Keeper avverget til corner, som gikk rett til keeper.

Ifølge fotball.no stiller Sortland med følgende lag:

1 Jevgenijs Sazonovs

2 Toms Mezs

3 Per Eirik Karlsen

4 Bjørn Skog

14 Tage Ellingsen

6 Erlend Berg Farstad

8 Marius Jørgensen Kaptein

24 Isak Freyr Svendsen

25 Erik Eilertsen Burchardt

9 Arild Stoltz

20 Karl-Christian Bakkan Karlsen