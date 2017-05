Vi følger Stålbrott/Sortland mot Morild

22 min. Preben Meland Pedersen er frempå for bortelaget. Avslutnignen går imidlertid like over. Nære på der for Morild.

17 min. Stålbrott farlig frempå. Nære utligning for hjemmelaget. Jevn kamp så langt, uten de store sjansene. Morild har likevel tatt en noe fortjent ledelse.

7 min. MÅÅÅL. 0-1 Roy Herman Poulsen. Morild tar ledelsen. Mye motsol, så foranledningen til målet var noe vanskelig å få med seg.

0 min. Kampen er igang i solskinnet på Sandnes kunstgress. Det er Robin Olsen som følger kampen.

Hjemmelaget Stålbrott står med 0 poeng og -6 i målforskjell på sine to kamper. Morild har ikke hatt en stort bedre start på sesongen. Også de har 0 poeng og -2 i målforskjell. Den som vinner i dag, kan karre seg over streken.

Kampfakta:

Stålbrott/Sortland-Morild

Sandnes kunstgress.

Dommere: Reidar Grønbeck (HD), Frank Tore Nilsen (Ass), Jan Anselm Kristoffersen (Ass).

Lagene:

Stålbrott /Sortland 2

1 Esperos Taddese

2 Sivert Berg

3 Simon Lind Sande

5 Otto Johansen

6 Tobias Ronny Rova

7 Marius Hauge Andreassen

8 Miki Elias

9 Bjørn-Robert Albrektsen

10 Sondre Nordgaard Meløe

11 Frank Poulsen

12 Torbjørn Miklegard

15 Ingar Nicolaysen

16 Håkon Eilertsen

22 Henning Olsen Johansen

23 Markus Eilertsen Burchardt Kaptein

24 Lukas Whittaker

Morild:



12 Leonide-Alin Donica

3 Dmitrijs Halvitovs

4 Michael Karlsen

5 Petter Nilsen Stenersen

27 Asgeir Hamansen Nilsen

7 Truls Knudsen Kaptein

19 Trym Brendstuen Mauno

23 Eirik Larsen Stafseth

11 Roy Hermann Poulsen

15 Martin-Arne Reinholdtsen

17 Preben Meland Pedersen

1 Elias Andreassen

2 Tor Espen Skutholm

18 Bror Hellesvik

25 Sverre Andreas Meløy

45 Oskar Antonius Larsen

95 Håvard Benum