Melbo kjempet seg til poeng i høydramatisk kamp i Lofoten

- Fornøyd med ett poeng på en dårlig dag Assistenttrener Geir Ove Johnsen var etter kampen fornøyd med ett poeng i Lofoten.

For det var Lofoten som åpnet kampen best og de ledet 2-0 til pause. Men, som så ofte før, klarte Melbo å kjempe seg tilbake i kampen.

Alexander Dahl Christensen ble skadet i kampen med det som mest sannsynlig er en korsbåndskade. Også Geir Ove Johnsen ble skadet.

Robertsen reduserte

Etter 65 minutter skåret Erlend Robertsen den første reduseringa. Kristoffer Moss utlignet så etter 80 minutter.

Etter 90 minutters spill ble så Ruben Kristian Tollefsen felt inne i 16-meteren – straffe til MIL. Adrian Pedersen satte så inn det alle trodde var seiersmålet.

Nytt mål

På grunn av mange stopp i spillet, blant annet for to gule kort som ble til et rødt for spillende trener Thomas Rønning og et nytt et til Aleksanser Reinholdtsen, ble det lagt til ti minutter. Det slapp Lofoten inn i kampen igjen fra straffemerket da de 6,5 minutter på overtid satte inn 3-3 fra straffemerket.

Etter seieren leder MIL serien med 10 poeng på fire kamper.

Se tabell og terminliste her.