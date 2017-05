Oldboys på banen

Karantener og skader gjør at hjemmelaget Melbo, som forøvrig har hatt en veldig god start på sesongen, lørdag mønstrer en kamptropp med et par overraskelser. Både tidligere storskårer Johnny Stikholmen (36), samt Bjørn Magne Dreyer (37) gjør comeback. Minst en av dem skal være med allerede fra avspark, ryktes det.

Morild har med unntak av lagenes siste møte hatt overtak på MIL. Denne gangen må Melbo uansett sies å være favoritt. Hjemmelaget topper tabellen, med tre seiere og ett uavgjort. Morild ligger plassert rundt midten. Laget startet svakt med to tap, men har vunnet sine to siste kamper. Her er Tor-Martin Karlsen tilbake på banen (33), etter fem år ute av fotballen.

Følg med på VOL for oppdateringer underveis i kampen.

Her er kamptroppene:

MELBO:

MORILD: