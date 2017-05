– Ble for spennende

– De gjør som forventet, styrtet ut av startblokkene i 110 prosent, og forsøker å ryste oss. Og det synes jeg de klarer, sier kaptein og målskårer på straffe, Ulrik Saltnes. Vi fikk mye å bryne oss på siden vi nok ikke var helt der vi burde være når det gjelder innsats. Det ble jevnere enn vi kunne ønske, sier Saltnes.

– Hva om Sortland hadde fått satt en av sine sjanser på 1-1?

– Dette er jo cup, så alt kan skje. Det er jo mye av sjarmen med cup, og årsaken til at det er full fest her i Blåbyhallen, sier Saltnes.

- Heldigvis klarte vi å ri det av, sier han. Og innrømmer at blikket allerede er rettet mot jobben for opprykk til eliteserien. Neste cuprunde er underordnet.