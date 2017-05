Kommer Sortland på vinnersporet igjen?

Pause på Alfheim på stillingen 0-1 til Sortland. TIL2 med mest ball i 1 omg. Sortland har klart å gjøre det de kom for. Har sluppet TIL2 lite til, annet enn et par småsjanser. Der har Toms og Jev ryddet opp. Skårer på en overgang etter fint spill. Jevn kamp.

44 min. Frispark TIL 2, taes kort. Skudd fra 18meter, blokkeres og det blir corner. Corner blir lagt lavt ut på hjørne av 16. TiL2 spilleren skyt laaaangt over.

39 min. Spissen til TIL2 får gå forbi 2-3 Sortlandspillere. Skyter fra 18 meter. Jev redde, og ballen går til corner. Blir ingenting ut av den.

35 min. Sortland bruker GOD tid hver gang ballen er ute, eller de får frispark.

31 min. MÅÅÅÅL 0-1. Arild Stoltz. SIL vinner ballen høyt i banen på dårlig oppspill fra TIL2. Marius Jørgensen slår Frode Andorsen gjennom, som bare legger den ut, og Arild skårer på åpent mål!

28 min. Fint spill ende med skuff fra 18 meter fra Sindre Thunestvedt. Han har en bra skuddfot, men treff ikke helt reint i den situasjonen. Thunestvedt sto oppført på benken fra start, men er inne istede. Vi jobber med å se hvem som ikke er på banen ut fra det offisielle NNF-oppsettet.

27 min. Gult kort TIL2. Arild Stoltz gjør en god jobb kommer seg forbi forsvarern, og slår Frode Andorsen gjennom. Blir tatt, og det blir frispark og gult kort til TIL2 forsvareren.

25 min. Sortland med en overgang, Bakkan Karlsen uheldig med dårlig touch. Blir ingentig utav. TIL2 rett i angrep å kommer aleina med keeper. Fantastisk redning av Jev. Får til slutt klarert.

Sortland møter Tromsø2 klokken 15.00 i dag: – Må vinne denne om vi vil henge med i toppen Sortland møter søndag Tromsø to i ishavsbyen. SIL-trener Steve Edvardsen tror på at hans gutter finner tilbake til vinnersporet igjen etter å ha tapt mot Harstad i forrige serierunde. TIL2 med et lite overtak. Toms er å rydde opp flere ganger nå.

20 min. Bjørn Skog vendt bort av TIL2-spissen inne i 16 meteren. Toms er der å får blokkert. Kunne blitt farlig.

18 min. Karl-Christian Bakkan Karlsen med ei fantastisk vending midt på bana, luree to TIL2 spillere, men mister desverre ballen i neste situasjon.

17 min. Kan melde om en god del Sortlendinga som har tatt turen for å heie fram guttan.

14 min. Mye feilpasninger og mange touch fra begge lag. Ingen store sjanser så langt.

10 min. Frispark Sortland ute på venstresiden til TIL2. Erlend Berg Farstad kommer fint opp langs kanten og blir taklet. Marius Jørgensen med et dårlig innlegg på frisparket.

8 min. Frispark fra TIL tas tidlig. Toms bomme på ball. Men den går helt inn til egen keeper. SIL heldige der.

6 min. Arild Stoltz med fint gjennomspill til Karl-Chritian Bakkan Karlsen som han ikke klarer å få mes seg framover

5 min. Frispark TIL 2 taes kort. Innlegg langt over mål.

3 min. Sortland tør å stå høyt de første minuttene. Vinner ballen på TIL 2 sin banehalvdel. Utspill fra keeper.

1 min. Skog med dårlig oppspill, Blir brutt, men fanger opp ballen igjen etterpå.

1 min. TIL 2 med gjennomspill. Skudd fra hjørne av 16 midt på keeper.

0 min. Kampen er igang på Alfheim stadion.

0 min. Sortland stiller med følgende 11: Jevgenijs Sazonovs - Thomas Mezs, Bjørn Skog, Erlend Berg Farstad - Marius Jørgensen, Frode Rajiv Andorsen, Karl-Chritian Bakkan Karlsen, Isak Freyr Svendsen, Eirik Eilertsen Burchardt - Arild Stoltz, Adrian Ibrahin Øyan. Innbyttere:Esperos Tadese, Sindre Thunestvedt, Michael Girmay Elias, Ingar Angell Nicolaysen, Sondre Nordgård Meløe, Håkon Eilertsen.

0 min. Tromsø2 stiller med følgende mannskap: Jonas Elverum Abrahamsen - Håvard Mannsverk, Runar Johansen, Henrik Åsali Hansen, Mehedi Diory - Henrik Johnsgård, Jonas Johansen, Fredrik Michalsen, August Mikkelsen - Gharib Osman Gerkondani, Sigurd Grønli. Innbyttere: Mats Trige, Martind Andre Berg, Gustav Severinsen, Thomas Søren Whalen, Magnus Richardsen, Sander Hilmarsen, Sondre Mikal Olsen.

0 min. Sortland stille uten Tage og Per-Eirik som har karantene. Kaptein Marius Jørgensen melder om gode treninger fram mot kampen i dag. Sortland møter et TIL2 lag med mange ungutter. Fredrick Michaelsen og Jonas Johansen er med fra a-laget. Tromsø 2 har 5 poeng på 6 kamper. Slo blant annet Harstad IL 3-2 borte. Sortland har 10 poeng etter 5 kamper.

0.min Thomas Emanuel Aloyseous er på plass på Alfheim for kampen mellom Tromsø2 og Sortland IL i herrenes 3. divisjon.

Kampfakta:

Tromsø 2-Sortland IL

3. divisjon Alfheim Stadion

Dommere: Kristian Kristiansen, Assistent 1: Tom Erik Johannessen. Assistent 2: Trond Alexander Haug.