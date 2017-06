Stokmarknes vant på overtid med ti mann

(Stokmarknes-Varg 2-1)Det ble et durabelig, intenst og morsomt lokaloppgjør på Stokmarknes kunstgress da Stokmakmarknes IL vant 2-1 mandag kveld.

Varg gikk opp i ledelsen ti minutter inn i første omgang da Saber Ali Husseini headet ballen over spillende trener Kristian Røsnes Hansen i SIL-buret.

Til tross for mange sjanser til begge lag, ble det ingen flere skåringer i første omgang.

Rødt kort

Etter pause fortsatte kampen i samme spor, med mange sjanser til begge lag. Men den store dramatikken skulle skje omtrent midtveis i andre omgang.

Richard Tjelta fikk tidligere i omgangen gult kort for munnbruk. Etter en situasjon hvor Andreas Celius Enoksen ble taklet og fikk frispark, tente Tjelta på alle plugger og fikk sitt andre guler - helt uforståelig for Tjelta selv.

Dommer Ali Halmas ga følgende forklaring etter kampen.

- I forkant av at Andreas blir takla, kakker Tjelta en Varg-spiller på hælen. Dermed har jeg ikke noe annet valg enn å gi han sitt andre gule kort, sier Halmas.

Våknet

Med tjue minutter igjen å spille, og en mann mer, lå alt til rette for Varg-seier. Slik skulle det ikke gå. For SIL våknet og begynte å spille mer direkte. Det skulle lønne seg.

For etter 80 minutter fikk SIL et hjørnespark og da fikk vi kampens andre selvmål. Dermed sto det 1-1.

Varg kunne gått opp til 2-1 både en og to ganger, men slik gikk det ikke. Og på overtid falt avgjørelsen. En lang ball ble spilt over midten på en jagende veteran i Stein Magne Pedersen. Etter å ha løpt over halve banen plasserte han ballen iskaldt bak keeper. Dermed ble det 2-1 seier til hjemmelaget.

- Deilig

SIL-trener Kristian Røsnes Hansen var naturlig nok strålende fornøyd.

- Det er så deilig. Helt utrolig av gutta, sier han på indre bane til VOL like etter kampen er blåst av.

- Hvordan klarte dere dette med ti mann?

- Vi måtte bare begynne å spille mer direkte og det fungerte. Dette syns jeg vi fortjente.

Røsnes Hansen spilte sin første kamp på over ett år, det syns han var godt.

- Det var utrolig deilig å spille fotball igjen og det gikk egentlig over all forventning, sier keeperen som har slitt lenge med sykdom og skader.

- Ikke første gang

Varg-trener Lars Fagerlirøen var fornøyd tross tapet.

- Vi gjør en god kamp og fortjener ikke å tape. Jeg er fornøyd med spillernes prestasjoner, sier Fagerlirøen.

- Men mot ti mann med 20 minutter igjen, bør det bli seier?

- Ja det bør det. Vi mister konsentrasjonen og faller litt sammen. Det er ikke første gang vi gjør det i år og det må vi bli bedre på, sier treneren som spilte med en kaptein født i 2002 i Jørgen Steffensen Lamark. Det er kanskje den yngste a-lagskapteinene som har vært på et a-lag på Stokmarknes kunstgress noensinne.

- De eldste erder for å hjelpe de unge. Så det er naturlig at Jørgen er kaptein. Det vil gi han god erfaring, sier Fagerlirøen.

Seieren sender SIL opp til en 2. plass på tabellen, 6 poeng bak Andenes.