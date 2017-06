TV-kanal tror Flovik kan være ferdig som trener før helgas kamp

Da Molde slo TIL på Aker stadion søndag, var det tromsøklubbens tredje strake tap denne sesongen.

Eurosport har vært i kontakt med kilder sentralt i TIL som tror klubben vurderer å fjerne Flovik allerede før Sandefjord-kampen til helgen. Disse kildene mener også at det kan gå mot trenerskifte - selv med seier mot Sandefjord.

For liten sportslig utvikling under hans ledelse trekkes frem som et av de sterkeste argumentene for å sparke andværingen.

Misfornøyde supportere

Supporterne og folket i byen skal også være misfornøyd med treneren.

– Det er jo veldig bekymrende. En ting er at man taper hver kamp, en annen ting er at man slipper sinnssykt inn med mål. De har vist et toppnivå tidligere som vet hva de har inne og er god for. Det vi har sett i det siste er langt unna det, sier Morten Killingberg, som er leder for Tromsøs nest største supportergruppe, Forza Tromsø til iTromsø .

Også Isbergets leder, Alf Edvard Masternes, har krevd overfor iTromsø at Flovik sparkes umiddelbart.

Flest baklengsmål i eliteserien

TIL har kun plukket seks poeng på de ti siste kampene og har sluppet inn flest mål av alle lagene i eliteserien i år, med 24 baklengsmål totalt. De ligger på en 15. plass på tabellen, og står i fare for å rykke ned, om de ikke bedrer form og resultater denne sesongen.

– Det er ingen krise, vi har bare lite poeng og er på vei i en negativ retning, var Floviks korte kommentar til iTromsø etter kampslutt søndag kveld.