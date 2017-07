Sortland slo Skedsmo

Sport

Skedsmo leder serien, mens Sortland ligger på femteplass. En seier vil imidlertid ta Sortland oppover på tabellen og kneppe inn på forspranget.

En tøff kamp er over. SIL klarte brasene og vant til slutt 2-0. Se tabell og terminliste her.

90 min. Nordgård Meløe snapper et utspill og forsøker en lobb. Keeper får med nød og neppe fistet til corner. SIL nærmere 3-0 enn bortelaget er redusering nå.

90 min. Anders Jørgensen snapper ballen fra keeper. Kommer alene gjennom, men får ballen skrått. Avslutningen går rett i keepers favn.

90 min. Fredrik Stoltz markerer re-debuten med et gult kort. Sene taklinger og slitne spillere utpå her nå.

90 min. Bytte på SIL. Marius Jørgensen må ut, inn kommer Michael Elias.

Det er lagt til minimum åtte minutter. Dette på grunn av skader.

90 min. Gule kort Afrim Tahaqi og Anders Jørgensen får begge gule kort.

90 min. Vi er inne i overtiden. Alt ligger til rette for SIL-seier nå. Marius Jørgensen må ut med skade.

90 min. Per Erik Karlsen får gult kort.

88 min. Nergård Meløe spiller Bakkan Karlsen gjennom på venstresida. Assistenten vinker for offside til spillere og publikums vrede.

86 min. Corner til bortelaget i det det gjenstår tre minutter av ordinær tid. Corneren blir klarert.

85 min. Skog behandles fortsatt for skaden bak kortlinja.

84min. Sondre Nergård Meløe kommer inn for den skadde Skog. Bytte også på bortelaget.Glenn Erik Sandvik går ut og inn kommer Anthony Davis.

83 min. Det markeres at Skog ikke kan fortsette. Har tydelig vondt i en ankel. Rett etter skaden ropte han av smerte. SÅ dette ser alvorlig ut.

81 min. Christoffer Blix kommer gjennom og blir stoppet av Bjørn Skog som blir liggende og vrir seg i smerte. Usikker på hva som er skjedd men det kan se ut som en skade i foten.

80 min. Ut med Frode Andorsen og inn kommer Fredrik Stoltz og gjør sin ny-debut for Sortland IL.

78 min. Bakkan Karlsen er på et innlegg fra Andorsen inne i boksen. Keeper Bjørkeng hos bortelaget redder imidlertid flott der. Nære hatricket sitt der.

76 min. Ampert og tøft utpå der. To lag som vil mye. Blir ikke overrasket om det her eskalerer mot slutten og vi får flere gule kort og ikke minst røde kort.

75 min. Bytte for SIL. Ut går Frank Poulsen, inn kommer Anders Jørgensen som sesongdebuterer etter en skadeplaget sesong.

73 min. Sazonovs ligger nede etter en tøff duell. Frispark til SIL for angrep på keeper. Sazonovs kommer seg på beina igjen.

70 min. Tage Ellingsen ut og inn Eirik Burchardt for SIL.

69 min. Jørgensen tar set et lite minutt på sidelinja før han er klar igjen. Mens han lå nede klagde Skedsmos spillere på at Jørgensen drøyde og dro ut tida. Da kom det fra Jørgensen som lå nede "Æ har vondt i hauet for ......"

67 min. Christoffer Blix og Marius Jørgensen ligger nede etter at de kolliderte med hodene i en duell. Skedsmos spillere vil ha nok et gult på Jørgensen for en albue. Det var det ikke.

66 min. Kampen har endret helt karakter i andre omgang. SIL dominerte i første, nå er det Skedsmo som styrer det meste her ute. SIL kjemper som løver for å holde de borte.

66 min. Gult kort til Marius Jørgensen for munnbruk.

62 min. Robin Lindahl Spilles flott igjennom og er med ett alene med Saznovs. Under press fra en SIL-forsvarer skyter spilleren like til side for Saznovs, som slår mesterlig til corner. Den ender i klarering for hjmmelaget.

60 min. Bortelaget kjemper seg til en corner. Høyt tempo og mange dueller i kampen. Corneren ryddes det opp i til innkast for bortelaget.

58 min. Kampen er igang igjen og begge spillere er på beina.

149 tilskuere på dagens kamp i Blåbyhallen.

57 min. To spillere ligger nede etter en tøff duell. Skedsmospilleren er på beina, mens SILs Erlend Farstad ligger nede fortsatt.

56 min. Skedsmos Lars Jørgen Mork skyter fra 20 meter, like over mål.

55 min. Sortland kommer på venstrekanten. Noen kombinasjoner setter opp Tage Ellingsen som skyter fra 20 meter. Skuddet blokkeres og keeper plukker opp ballen.

53 min. Frisparket får godt til side for målet til Sazonovs.

52 min. Gult kort til Frode Rajiv Andorsen for en sen takling. Frispark på 20 meter for bortelaget.

50 min. STOR sjanse til Skedsmo. De kommer gjennom på høyresida og får avfyrt fra inne i 16-meteren. Sazonovs i SIL-buret parerer mesterlig og klarerer. De kommer igjen minuttet etter, denne gangen får SIL klarert. Bortelaget best igang etter hvilen.

48 min. Innlegg fra Rajiv Andorsen med to spisser ventende i midten. Innlegget går imidlertid til keeper.

47 min. Rolig start på andre omgang. Det meste av spillet har foregått på midtbanen. Vil topplaget Skedsmo heve seg i andre?

45 min. Kampen er igang igjen.

PAUSE

45 SILs Erlend Berg Farstad kommer til avslutning og header mot mål, men avslutningen blir for svak, og en enkel ball å ta for Fiskvik.

38 GULT KORT : Skedsmos spiller nummer 10, Edmir Asani.

37 Sortlands Frode Rajiv Andorsen skyter på mål, men ballen går utenfor.

36 Skedsmo presser på mål. Afrim Thaki sender en pasning inn i feltet, men ingen er der til å ta imot.

31 MÅL : Karl-Christian Bakkan Karlsen skårer mål nummer to for dagen, og Sortland har en god 2-0-ledelse etter en drøy halvtime.

30 Fiskvik er på beina igjen, og kampen fortsetter.

28 Skedsmos keeper, Emil Fiskvik, ligger nede. Det er uklart hva som har skjedd.

27 Skedsmo presser, men Sortland forsvarer seg godt.

25 Skedsmos Afrim Thaqi kommer til avslutning, men SIL-keeper Jevgenijs Sazonovs redder enkelt.

23 Nok en stor sjanse til hjemmelaget. Det er Sortland som styrer kampen nå.

22 Kjempesjanse til Sortland, men dommeren blåser for offside.

17 Sortland presser. Har fått en god start mot serielederen.

15 MÅL : Sortland går opp i ledelsen etter et nydelig mål av Karl-Christian Bakkan Karlsen. Han setter den fint opp i høyre kryss.

10 De første minuttene av kampen forløp uten de helt store hendelsene. Sortland har gd kontroll på ballen, og presser Skedsmo

Kampen er i gang. Det er halvfullt på tribunen.

