Nærmer seg fotballskole

Sport

I dag er det siste sjanse til å melde seg på Liverpool FCs fotballskole i august. Det er altså Liverpool Fotballklubb som står ansvarlig for det sportslige innholdet, og gjennomføringen av dette. Skolen arrangeres i samarbeid med Stokmarknes IL. Det hele foregår 4.-6. august. Målet er å passere hundre påmeldte.

– Det er veldig gøy dersom noen flere har lyst til å bidra for fotballskolen, eksempelvis ved å hjelpe til med kafedriften underveis, sier Bengt Are Pettersen. Det er bare å sende melding på SMS eller facebook, sier han.

Profftrenere

Alle instruktører er profesjonelle trenere ansatt ved akademiet til Liverpool Fotballklubb. Disse har trening og instruksjon av unge fotballspillere som yrke, og de reiser rundt i hele verden for å undervise for LFC International Academy (Liverpool Fotballskole).

Bengt Are Pettersen i Stokmarknes IL gleder seg til å være med å arrangere Liverpools fotballskole i august. Han er nøye med å understreke at skolen er for alle fotballfans.

– Ja, så absolutt. Dette er selvsagt for alle barn og ungdommer som liker å spille fotball. Her blir det veldig mye å lære, for fotballelskere i alle aldre, sier Pettersen.

Han opplyser at det er svært bra dersom også voksne trenere melder seg på, uavhengig av klubbtilhørighet.

– Det er åpenbart mye å lære for alle som holder på med fotball. Pettersen sier at fotballskolen er flyttet til første helgen i august.

Fortsatt ledige plasser

Foreløpig skal det være noe over 80 påmeldte, og det betyr at det ennå er mange ledige plasser. Formålet med skolen er å utvikle fotballferdighetene til gutter, jenter, utespillere og keepere i alderen 6 - 14 år.

Vesterålen er eneste stopp i Nord-Norge for den populære fotballskolen fra Liverpool. En heldig deltager vil bli trukket ut til å delta på LFCs fotballskole i selveste Liverpool.

Deltageren fra hver skole vil bli valgt på grunnlag av sin holdning som fotballspiller både på og utenfor fotballbanen, og på skolen må de vise sine ferdigheter og egenskaper som kreves.