Stokmarknes slo Melbo B

Selv om MIL stiller med sitt B-lag i divisjonen, mot SILs A-lag, er dette en kamp begge lagene hater å tape. Dermed er det duket for topp innsats og harde dueller.

Dommer: Peder Einar Martinsen (Sortland IL), med ass.dommer Jørgen Hegstad (Sortland IL) og Augustine Emmanuel Modestus Aloyseous. Det er bare gått vel et minutt av kampen før MIL B leder 0-1. Målet kommer etter innlegg via SIL-spiller og i mål. SIL har fått til lite, men har ball i tverrligger og skudd i MILs målvakt. Disse sjansene er kommet etter noe mer tilfeldig spill enn MILs angrep. Etter en halv omgang kan det konkluderes at MIL B spiller bedre enn SIL, og at borteledelsen er vel fortjent. Melbo leder 0-1 etter halvspilt kamp, og ser ut til å ha kontroll. Nå skal det nevnes at SIL har hatt to baller i tverrligger, og en ball i MILs keeper.

I løpet av få minutter av andre omgang skårer SIL to ganger, først ved selvmål og deretter etter frispark. Orn Johnsen duellerer inn 2-1, og kampen er snudd på hodet. Etter en halv time av andre omgang er det nå Stokmarknes som virker å ha kontroll. MIL har spillere med veldig gode kvaliteter som fort kan komme til å avgjøre. Så er det Stokmarknes som skårer. Nå står det 3-1. Det er ikke ufortjent om man ser andre omgang for seg. SIL har vært bedre enn MIL etter pausen.

Det siste kvarteret jobbet MIL B hardt for å ta igjen ledelsen. Laget klarte å flytte spillet opp på SILs banehalvdel. Dermed ble det mye duellspill. Mot slutten av kampen ble MILs Rønning tatt ned i SILs felt. Den påføgelde straffen ble satt i mål, og nå ble det veldig spennende. MIL forsøkte å sette trykk, og klarte det delvis. Hjemmelagets supportere vil hevde at hjemmeseieren var fullt fortjent, mens man fra MIL vil påstå at det egentlig var laget i blått som var best.

Unggutten Theodor Bræck Malnes på SIL fikk et dytt/dask i ansiktet fra Melbo-veteran Thomas Rønning, slik at blodet rant. Det var mer enn nok til å gi rødt kort. Samme farge på kortet skulle selvsagt MILs Geir Ove Johnsen også hatt for sitt angrep på Lars Marcus Bekkevold. Lokalderby mellom SIL og MIL betyr selvsagt drama, denne gangen også.