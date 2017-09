Morild spilte 4-4 mot Landsås

Sport

Landsås scorte først i kampen etter omlag en halvtimes tid. Trym Brendestuen Mauno utlignet så før Landsås igjen maktet å få ballen i mål.

Så trodde mange Morild hadde snudd kampen for godt da Brendestuen Mauno utlignet før Martin-Arne Reinholtsen satte inn 3-2.

Landsås var så laget som skulle komme tilbake da de fikk en straffe de satte inn.

Igjen så det ut som Morild skulle knipe seieren da kampen fikk sin andre tomålscorer da Reinholtsen scorte igjen på overtid. Desverre maktet Landsås nok en gang å utligne. Morild ga bort et frispark på overtid og det endte i scoring - surt for Morild.

– Generalfeil

Arne Olav Berg var ikke fornøyd med å tape alle poengene så seint.

– Vi scorer sistemålet på overtid, men igjen så gjør vi generalfeil. Vi har bare oss selv å takke, sier han.

– Vi lager frispark inne på vår banehalvdel og skal de score på oss så er det på dødball og lange baller. Deres siste mål er det siste som skjer i kampen. Da er det klart det er surt å tape.

Tror på gode prestasjoner

Treneren har god tro på gode prestasjoner mot slutten av sesongen. Morilds tre siste kamper er mo t Skånland borte, Lofoten hjemme og Grovfjord borte. Tre tøffe kamper, noe som Berg tror er positivt for Morild anno 2017.

– Vi har vært best i de kampene vi har spilt mot lag som i utgangspunktet er bedre enn oss. I kamper som vi kan ligge kompakt og kontre. De tre siste er mot slike lag og jeg tror de passer oss godt og jeg tror vi vil se et godt Morild-lag i de kampene i dag.

– Må bygge lag

Noen målsetning om plassering har ikke Berg tatt stilling til.

– Vi har mange unggutter og det er et generasjonsskifte på gang i klubben. Dermed vil prestasjonene svinge. Vi vil nok ikke være aktuell for et opprykk neste år eller året etter der. Vi må konsentrere oss om å bygge opp den nye generasjonen og bygge stein på stein. Slik er det på kort sikt og på lang sikt og det skal vi gjøre på en god måte, sier Berg.

