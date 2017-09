Trodde han hadde tatt ny løyperekord, men hadde kjørt feil

Sport

For de fire første som kom i mål på langløypa hadde kjørt feil mot slutten av løpet. Dermed ble de diska.

Langløypa går fra Stokmarnes til Melbu og er på 26,5 kilometer, mens den korte er på 15 kilometer.

Sveinung Olsen kom først i mål etter den lange løypa på 1:04, men det viste seg at han, Magnus Pettersen, Torben Jenssen og Ørjan Bohinen alle hadde kjørt feil mot slutten av løypa. Dermed ble de diska.

– Jeg fikk plutselig noen piler i mot meg helt på slutten her. Så jeg tror jeg har kjørt feil, sa Olsen like etter målgang.

Den antakelsen viste seg altså å stemme.

Hvem vant egentlig?

Hvem som da faktisk vant, var lenge usikkert. Men etter at funksjonærene hadde sjekket tidtakingen nøye, kom de frem til at det var Ted Asle Stranda fra Vesterålen Sykkelklubb som hadde vunnet Ulvøytråkket lang løype på tida 1:15:19. Robin Jakobsen, også fra Vesterålen Sykkelklubb, kom på andreplass ett sekund bak.

– Det lønner seg å være lokalkjent, sa Jakobsen til VOL like etter målgang. Han hadde til tross for mye regn og mye gjørme kost seg på turen.

– Det var en fin tur. Artig med slike forhold, men det var på nippet å gå galt noen ganger. Jeg hadde ikke rette dekk for forholdene, sa Jakobsen.

Sveinung Olsen ledet hele veien, men på grunn av feilen ble det altså disk. Da VOL snakket med funksjonærene under løpet, ble det diskutert om merkingen der hvor løperne hadde kjørt feil kanskje var mangelfull.

– Fint løp

Sveinung Olsen var godt fornøyd med gjennomføringen, til tross for å ha blitt disket.

– Dette er første gang jeg er med. Løpet var fint det, til tross for dårlig merking på slutten.

Magnus Pettersen ble også disket, men han smilte da han full av gjørme trillet over målstreken.

– En må jo bare smile. Det er jo dette som er terrengløp, sa han.

Sørensen best

I kvinneklassen vant Linda Norum fra Vesterålen Sykkelklubb lang løype på tida 1:36:58, mens Anniken Liland Fredriksen fra Stokmarknes IL kom på andreplass med tida 1:44:05.

I kort løype vant Martin Tetlie fra Risøyhamn på tida 47:12.

– Det var vått og gjørmete, men veldid artig, sier Tetlie.

Han var kun med på Ulvøytråkket i år, men vant trippelen i fjor.

Ingrid Sørensen fra Stokmarknes IL Ski kom på andreplass i kort løype og vant dermed også kvinneklassen i kort løype.

– Det var veldig mye gjørme. Jeg er fornøyd med gjennomføringen og tida. Dette var veldig artig, sa Ingrid til VOL etter målpassering.

Ulvøytrippelen

Ulvøytråkket var også den tredje konkurransen i Ulvøytrippelen, som består av Ulvøyrennet på ski, terrengløpet Ulvøyløpet samt da Ulvøytråkket.

I klassen for lange løp var det Anniksen Liland Fredriksen som vant med totalt 180 poeng. I herreklassen var det John Eirik Karlsen som vant med 180 poeng.

I klassen for korte løp var det Ingrid Sørensen som vant kvinneklassen med 280 poeng. På herresida var det Johan Lien Nordeng som vant, til tross for at han ikke deltok på sykkelløpet. Han fikk 200 poeng.

