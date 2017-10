16 medaljer og fem mestertitler i NNM

Sport

Team Hadsel har til og med fått en dobbelt Nordnorges-mester i Taekwondo, i mønster og sparring. I sin klasse gikk Jørgen Vangen Evensen helt til topps i begge konkurransegrenene.

– Imponerende

– Det er hans første deltakelse å dette nivået, han stakk av med to nordnorske titler ble dobbelt nordnorsk mester. Det var imponerende innsats og prestasjon i store klasser, sier teamleder Ken Thomas Kvæl.

Han er stolt av hele Team Hadsel Taekwon-Do, som i løpet av mesterskapsdagen har stått for noen fantastiske prestasjoner og ikke minst sportslige opptredener. som det står stor respekt av.

– At vi nå har 5 nordnorske mestre og 16 medaljer, det forteller bare en liten del av historien om et vakkert samhold og en helt fantastisk gjeng som legger ned vanvittig mye arbeid for å utvikles og trives sammen. Jeg var rett og slett nødt til å legge meg litt nedpå og ta en halvtimes pause for å la alle inntrykkene synke inn, for dette er sterke saker, sier Kvæl, som sier han føler seg utrolig heldig som er en del av dette.

Blant de mange som imponerte i NNM var Tina Sofie Larsen og Angel Uwinam, som begge ble nordorsk mester high kick, spesialteknikk.

– Det handler om å hoppe høyest og treffe et mål med foten. Angel traff et mål som hang 2,50 cm over bakken. Det var imponerende, sier Kvæl.

ITF Taekwon-Do NNM 2017 samler klubber fra hele landsdelen og har vært et godt gjennomført arrangement.

– Det har vært et fanatstioisk mesterskap å delta på. Medaljene forteller bare halve historien, det er noe med et samhold og en enhet i laget som er utrolig. Man skulle ikke tro det var indiudiduell idrett man holder på med. Vi ser hele tiden at utøverne løfter opp lagkameraten og lagvenninnene på en helt fabelaktig måte, sier Kvæl.

Ronja Elida Ongstad ble nordnorsk mester i kamp spesialteknikk klasse senior dame, og tok sølv i mønster.

– Oppsummert er det fem nordnorske mestertitler og 16 medaljer. Det er over all forventing, det de presterer, sier Ken Thomas Kvæl.

– En ting som vi setter like stor pris på som medaljene og samholdet er de tilbakemeldinger vi får fra andre klubber fra hele landsdelen. Ferdighetene til utøverne er en ting, det får vi tilbakemeldinger på fra resultatlista, sier han.

– Både klubben sin satsing på mesterskapet, og at vi har organisert oss i et eget team, det samholdet teamet har og bruken av sosiale media, det blri faktisk lagt merke til og kopiert av store klubber. Og det tar vi som et godt kompliment, for jo flinkere andre er dess flinkere må vi bli, sier Ken Thomas Kvæl.

Søndag er den store lagdagen i mesterskapet.

– Vi har påmeldt tre rene hadsellag og til sammen 9 lag der Hadsel er involvert i samarbeid med andre klubber, sier Kvæl.