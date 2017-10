Stålbrott vant mot Stålbrott

Sport

Uvanlig nok var resultatet i dette tilfellet i stor grad bestemt på forhånd. Stålbrotts damer vinner mot damelaget til Stålbrott. – Enorm spenning omkring seriemesterskapet i Dame 7er, fristet Stålbrott før den avgjørende kampen, som ble spilt mellom lagenes første- og andrelag.

Etter 11 kamper stod førstelaget med 31 poeng, mens andrelaget hadde 30 poeng. Begge lagene stod med ti seiere hver. Førstelaget hadde ett uavgjort resultat, mens andrelaget hadde et fattig tap før den avgjørende kampen. Stokmarknes på tredjeplass, kunne ikke akkurat sies å puste de blåkledte i nakken, siden laget var hele 13-14 poeng bak de to beste lagene.

Uheldige omstendigheter gjorde at VOL dessverre ikke maktet å være på plass på stadion under kampen. Vi må derfor nøye oss med å konstatere at det var andrelaget som halte seieren i land, og vant med sifrene 12-8. Dermed rykket det ene blåkledte laget forbi det andre, og kan nå kalle seg seriemester.

Sluttabellen ser slik ut:



1. Stålbrott2: 33

2. Stålbrott: 30

3. Stokmarknes: 17

4. Andenes: 17

5. Kvæfjord: 13

6. Kilkameratene: 7

7. Sørvikmark dame: 4