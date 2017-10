SIL må ut på trenerjakt

Sport

Årsaken er at 31-åringen, som skrev under på en toårskontrakt i fjor, har flyttet til Myre og ikke ønsker å pendle såpass langt flere ganger i uka. Dermed må klubben igjen ut på søken etter ny(e) trener(e).

Blir ny fotballtrener Kristian Røsnes Hansen blir ny fotballtrener for A-laget til Stokmarknes.

– Vi har ikke startet prosessen ennå. Men i neste uke starter arbeidet med å sondere terrenget etter den eller de som både har lyst, mulighet og kompetanse til å ta over trenerposisjonen. Vi har spennende rekruttering spillermessig og har i løpet av de to-tre neste årene ambisjon om å rykke opp i alle fall én divisjon, sier leder for SILs fotballgruppe, Håvard Myhra. Han fortellert at målet er å ha ny trener klar før jul.