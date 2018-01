Sterk NM-debut for Halvar

Sport

– Dette er første vi i Blue Strike BK har hatt med en junior helt til finalespillet, sier klubbleder Marita Berglund, etter at NM i bowling for juniorer ble avholdt i Oslo.

Flott prestasjon

Halvar Hagen Nilsen kom på en sterk 5. plass i juniorklassen. I hard konkurranse blant 39 spillere i sin klasse lå han på 2.plass etter innledende spill, med en score på 1272 på 6.serier. Semifinalen ble ifølge Berglund svært spennende, men juniorspilleren klarte å sikre finaleplass i siste serie.

– Det gikk 6.stk videre til finalespill og her ble det nok litt ekstra nerver, men sikret til slutt en 5.plass. Vi synes dette er en flott prestasjon, sier hun.

Berglund tilføyer at det har vært med juniorspillere på NM tidligere, men nå de senere årene er dette den sterkeste plasseringen av en ung spiller i klubben.

–Vi har per nå bare en junior, men han satser og har litt ambisjoner om å komme seg videre, sier hun.

Halvar Hagen Nilsen har satt seg som mål å spille på teamet, på juniorlandslaget.

– Det er artig at der er litt ambisjoner. Der var en del teamspillere som spilte under NM og som gikk til finalen. De fire beste i hver klasse får tilbud om å være med på treningssamling, der treneren for teamet eller landslaget står for opplegget, sier Marita Berglund.

Hun forteller at det var artig å få være til stede på finaledagen i Oslo og sett på spillet.

– Det er selvfølgelig mye nerver inne i bildet i ei slik turnering, det er ikke så rart. Men det er ei flott erfaring å ha med videre, å få spilt sammen med de beste, sier hun.

– Halvar ble nummer to i de innledende rundene i sin klasse, og det er en veldig sterk plassering, sier hun.

Vil rekruttere flere juniorer

For Blue Strike Bowlingklubb er det stas å ha en junior som satser. Og nå vil de gjerne ha flere i klubben.

– Vi skal prøve å få i gang et prosjekt for å få inn flere juniorer. Vi ønsker å få opp et miljø med juniorspillere på Sortland, at de kan dra hverandre i gang og satse litt, sier Berglund.

Hun tilføyer at bowling er en sport for alle.

– Vi er litt i dialog med hallen om å få et greit tilbud til nye juniorer, for å prøve å rekruttere litt flere. Det er snakk om å få litt billigere trening for juniorene, slik at de kan komme seg i gang, sier hun.

Marita Berglund ble leder for klubben i fjor vår, og forteller at bowling er en grei sport å holde på med for de som vil satse.

Trener til NM

De eldste i klubben trener nå fram mot NM, som avholdes den første helga i mai.

– I fjor var vi fire fra klubben som deltok i NM og vi håper vi kan stille med flere i år, sier hun.

I NM er det singel og double-kasser i dame og herreklassen.

– Faren til Halvard spiller også bowling og regner med at Halvar nå er gammel nok til å stille i senior, så de to skal stille i double, ifølge faren.

Selv skal Marita Berglund og Hilde Heikklæ stille i klassen double, det blir deres femte NM-deltakelse på rad.

– Så det er norgesmesterskapet vi fokuserer på nå fremover, sier hun.

Turnering på Sortland i april

I Blue Strike BK er det i overkant av 20 spillere, der noen har spilt mye, andre litt mindre men alle reiser de rundt på turneringer for å spille.

– Vi arrangerer også turneringer på Sortland, der vi har spillere fra hele Nordland som samles, samt noen fra Troms. Det hender også at noen lengre sørfra tar turen for å delta, og vi pleier å være mellom 50 og 70 deltakere i klassene dame, herre og junior, sier hun.

Like før jul var det turnering på Sortland, og det neste turnering blir i april.

– Dette er delturneringer i Nordland Tournament, som er åtte-ni turneringer fra Sandnessjøen i sør til Tromsø i nord, der den avsluttende turneringen holdes i Bodø i slutten av mai meg egen mastersfinale. De som har deltatt på tre eller flere turneringer samler poeng for å spille i mastersfinalen som går i Bodø og som er en avslutning på sesongen, sier Berglund.