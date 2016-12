Urolig for vann og brann

Sørmo har stilt spørsmål om vann- og brannordningen for Innlandet. Vannspørsmålet gjelder vannverket. VA har ved flere anledninger omtalt at vannverkseierne ønsker kommunal overtakelse. De har ikke lyktes med å finne yngre krefter til å drifte vannverket.

Sørmo er klar: Situasjonen er sånn at kommunen egentlig ikke kan overse henvendelsen fra bygdefolket. Han viser til skolen og alderssenteret i bygda.

Vannverkseier

I et svar til Sørmo skriver rådmannen:

– Det er vannverkseier som er ansvarlig for å levere trygt, godt og nok vann til alle abonnentene.

-Saken er den at dagens drivere er utslitte, og ungdommen har siden i sommer hatt muligheten for å melde seg, men eierne sliter med å få noen nye til å ta ansvaret, påpeker Sørmo.

– Hvis ingen kan overta, kan det ikke skli ut. Da vil vi ha et stort problem. Kommunen har overtatt vannverk i andre kommuner der de har slitt. Det er naturlig at Hadsel overtar her, sier Sørmo.

– Kommunen kan ikke se på at skolen og alderssenteret ikke får hygienisk tilfredsstillende vann, mener Sørmo, som konkluderer slik:

– Ingen vil overta. Da må kommunen ta ansvar, sier han.

Leter etter svar

Rådmannen på sin side signaliserer at han er på let etter svar:

– I politisk sak om eventuell kommunal overtakelse av vannverket vil det bli utredet driftsmodell, driftsøkonomi, investeringsbehov og gebyrkonsekvens. Det vil også bli utredet konsekvens ved fortsatt drift som privat andelslag, skriver rådmannen til Sørmo.

Det varsles politisk behandling i februar eller mars. Avviklingsstyret til vannverket har varslet at de sitter til midten av mars måned.

Vann og brann

Vann kan brukes til så mangt, også til å slukke brann. I rådmannens styringsdokument varsles det en risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet. Sørmo leser mellom linjene at det kan bli vurdert å legge ned brannordningene for Melbu og Innlandet.

Det advarer han mot, og han tar snarere til ordet for en styrket ordning. Han mener det bør vurderes en oppgradert ordning med færre medlemmer, men med høyere kompetanse. Sørmo vil at det skal være røykdykkere lokalt, som kan berge ut folk i påvente av at brannbiler kommer fram. Røykdykkerne bør bo i bygda.

Han er ikke helt fornøyd med svarene fra rådmannen. Sørmo peker på at brannbilen vil bruke en time fra Sortland til Innlandet på vinterføre. Det kan være glatt, og veiene er ikke gode. Sørmo vil at kommunen også skal opprettholde en viss pumpeberedskap.