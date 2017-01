Koster opptil 300.000 kr å skrape is av bilrutene

Gjennom vinterhalvåret må ansatte i hjemmetjenesten starte dagen med å koste snø og skrape is av bilparken, fordi bilene står parkert under åpen himmel nattestid.

Det begynner å bli mange år siden hjemmetjenesten for Stokmarknes og Langøya, som i dag har base på Stokmarknes sykehjem, etterlyste en enkel løsning for å spare tid i en stadig travlere arbeids- hverdag: En carport.

- Om vinteren bruker pleiere ofte 20 minutter på å skrape snø av bilen før de kommer seg av gårde, påpekte sonelederen allerede i 2013.

Hjemmetjenesten har til sammen rundt 25 biler. Dersom det tar 20 minutter å klargjøre hver bil, går det tilsammen med åtte timer arbeid hver morgen. Gjennomsnittskostnaden til lønn for hjemmetjesten ligger ifølge kommunen på rundt 540.000 i året, inkludert pensjon, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

En arbeidstime utgjør i snitt rundt 300 kroner, og dagskostnaden for å skrape biler blir på nærmere 2.500 kroner.

Dersom det er nødvendig å skrape snø og is av bilene fire måneder hvert år, inklusive helger, bli det snakk om hele 120 dager a 2.500 kroner, - og en årlig kostnad på 300.000 kroner. VA har vært i kontakt med økonomisjefen i Hadsel kommune som bekrefter at tallene kan stemme.

Det er ikke bare uøkonomisk å la pleierne bruke tid på å skrape snø: Brukerne har samme behovet for hjelp på dager med mye hvitt nedbør.

Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, gleder seg stort over at det nå skal frigjøres tid, og håper at man også på Melbu snart skal finne løsning for bilene.