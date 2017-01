Gahr Støre til Andøy fredag

Hos Andøy Arbeiderparti er Einar Åbergsjord glad for at tidspunkt for besøket endelig er fastsatt.

– Det har gått en tid siden Jonas Gahr Støre ble invitert, og vi er glad for at besøket nå finner sted.

– Er det avsatt tid til et åpent møte?

– Nei, det blir dessverre ikke tid til det. Gahr Støre ankommer først i halv to tida, og tida går med til møter på Andøya flystasjon, møte med kommunen og møter hos Andøya Space Center.

Flystasjonen og Andøya Space Center

– I tillegg er det lagt opp til møte med Andøy Arbeiderpartis kommunestyregruppe og styret i lokallaget. Et åpent møte er det nok ikke avsatt tid til. Dette blir uansett et viktig besøk. Jonas Gahr Støre vil få et innblikk i de oppgaver og utfordringer Andøya flystasjon har i den rådende situasjonen, samt de mulighetene, prosjektene og utfordringer Andøya Space Center og Andøya Test Center jobber med.

– I tillegg vil kommunen orientere om en del ting, og vi i lokallaget vil også ta opp flere aktuelle sider ved beslutningen og veien videre. Så Gahr Støre skal bli godt oppdatert og få mye viktig informasjon i løpet av besøket, sier Åbergsjord.

– Må ha tiltro til regjeringen

Sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe bekrefter at det ikke er lagt opp til noe åpent møte.

– Men vi har full tiltro til at møtene med flystasjonens ledelse, kommunen, Andøya Space Center og lokallagets sentrale folk vil gi Jonas Gahr Støre et grundig og god innblikk i hvilke krav og forventninger andøysamfunnet har, sier Amundsen.

– Vi ser at det er skepsis til beslutningsgrunnlaget, og Arbeiderpartiet fikk lagt inn merknaden som sikrer at beslutningsgrunnlaget skal gjennomgås. Resultatene av gjennomgangen skal legges fram til Stortinget i vår, påpeker Amundsen.

– Men når regjeringa skal kvalitetssikre sin egen innsats er mange redd for at dette blir verdiløst. Burde ikke dette vært gjort av et eksternt firma med alle nødvendige fullmakter – for å sikre innsyn, eller burde man ikke benyttet statens eget KS-system for kvalitetssikring?

– Vi må ha og har tillit til at regjeringen vil gjøre denne jobben grundig og samvittighetsfullt. Så får vi se hva denne resulterer i, sier Amundsen foran partilederens Andøybesøk fredag denne uka.