Løsning for Bjønneset

Hans Gundersten tegnet inn 20 tomter i området i 2007, og interessen blant potensielle utbyggere, i en tid der det var få ledige utsiktstomter på Stokmarknes, var stor. Så ble det stopp.

Fylkeskommunen sa nei til å etablere tomter i området før det kom på plass en gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Gangveien stopper i dag ved Markveien.

Gang- og sykkelvei innen 2018

Flere forsøk på likevel å komme i gang har vært forsøkt, men søker har fått nei på grunn av trafikkforholdene.

Det er fylket selv som vegeier og Hadsel kommune som må samarbeide om gang- og sykkeveien.

Nå ligger gang- og sykkeveien inne i økonomiplanen til fylkeskommunen, og Hadsel har også avsatt sin andel for å få trygget veien.

Det betyr at det kan bli gang- og sykkelvei innen 2018.

For å slippe og vente til gangveien står helt ferdig, har Stephan Gunderesen, som nå sitter på de 20 tomtene, bedt om å få starte arbeidet.

For å få det til, trengtes en dispensajon fra de såkalte «rekkefølgebestemmelsene» - at gang- og sykkelveien skal være ferdig før arbeidet i tomtefeltet starter.

I tillgg til Gundersen har to andre aktører tomter i området, og det er til sammen nærmere 40 tomter som kan utgjøre et helt nytt boligfelt på Stokmarknes.

– Attraktive boligtomter

– Det er tale om attraktive tomter nært sjø og relativt nært Stokmarknes sentrum, med utsikt mot Langøysundet, Sandnes og Bø. Boligbygging i dette området vil kunne bidra til å øke tilflyttingen til kommunen, da det ofte fremheves at det er mangel på attraktive boligtomter i Stokmarknes, skrev rådmannen i sin vurdering.

Entreprenører har også uttrykt at det er et interessant felt.

Rådmannen anbefalte politikerne i formannskapet å gi dispensajon for oppføring av inntil ti boenheter i første omgang.

Enstemmig

Et enstemmig formannskap i Hadsel sluttet seg torsdag til dette forslaget.

- Det er veldig bra at vi får denne gjennomgangen, sa Einar Roger Pettersen (Ap).

- Dette er en sak som har versert i mange år.

Stephan Gundersen tør ikke ta noe for gitt ennå, og sier til VA at han med årene har opplevd så mange skuffelser rundt Bjønneset at han ikke tør være lettet; Fortsatt kan det være skjær i sjøen.

Mye arbeid gjenstår

For ti år siden var det mange interessenter til tomtene, men Gundersen regner med å måtte begynne helt på nytt nå. Om interessen fortsatt er stor vet han ikke ennå.

Før tomtene legges ut, må Gundersen - i samarbeid med kommunen- finne ut av hvordan man fordeler ansvar for infrastruktur. Det er verken vann eller avløp i området i dag.

Dette arbeidet vil være avgjørende for prissettingen av tomtene.

Kanskje innen sommeren

Gundersen sier til VA at han har vært i dialog med flere utbyggere. Selv er han privatperson og trenger derfor hjelp fra profesjonelle partnere. Han er også i kontakt med eiendomsmeglere.

- Er vi heldige får vi avklaring før sommeren, og kan begynne å legge ut tomter.