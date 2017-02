En del av miljøgateplanen er at man skal få et nytt torg.

– Torget markerer midtpunktet i Markedsgata. Byens «fugleberg» der et mangfold av brukergrupper møtes både i uformelle og formelle sammenhenger, står det i forslaget fra kommunen.

Dagens torg er fra 1992, da paviljongen ble oppført.

– De funksjonelle sidene er ikke optimale etter dagens standard, står det videre.

Paviljongflaten har blant annet terskler på sidene som hindrer bruk av rullestol.

I planforslaget står det at kommunen vil ha et nytt og større torg på bekostning av parkeringsplasser for å få plass til lekearealer.

Kommunen vil gi følgende bestilling til arkitekt og reguleringskonsulent: Utrede forslag til folkehelse gjennom aktivitetsapparater, plass for barn og unge, sol/skyggeberegninger, ny paviljong og sceneløsning, ta høyde for torghandel, planter som ikke medfører allergiplager, julegrana må ha plass, vurdere trafikksikkerhetstiltak mot Havnegata, ny bussholdeplass, tilstrekkelig belysning og strømtilførsel og vannkran.