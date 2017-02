– Perfekt at Freiberg overtar

For ei drøy uke siden ble Freiberg nominert på topp for Frp i Nordland. Frp-veteranene Kenneth Svendsen og Jan Arild Ellingsen gir Freiberg de aller beste skussmål. Svendsen har sammen med Jan Arild Ellingsen hatt «monopol» på de øverste plassene på Frp-lista det siste tiåret.

– Han (Freiberg) har gjennomføringskraft. Det har han vist som ordfører. Han er også en seriøs person som setter seg inn i ting og, etter mitt syn i hvert fall, gjør de rette valgene. Kort sagt har han alle egenskaper som skal til for å få gjennomført noe godt for Nordland, sier Kenneth Svendsen, stortingsrepresentant for Nordland Frp i snart 20 år.

– Kjell-Børge er en fantastisk fyr. Han har kvaliteter som Carl I. Hagen har. Med det mener jeg at han er en taktisk dyktig politiker som evner å finne løsninger som fungerer, sier Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant i snart 16 år. I tillegg trekker begge fram at han er en likanes person som nyter respekt langt ut over egne partirekker.

– Han ble valgt til ordfører da hans eget parti hadde 17 prosent oppslutning. Det betyr ikke 83 prosent imot, sier Jan Arild Ellingsen.

Gir seg ikke

– Gjennomføringskraft som ordfører, men på Stortinget får man vel ikke gjennomført noe?

– Det får man hvis man har tålmodighet og evnen til å stå på for det man mener. Kjell-Børge er en type som ikke gir seg og som argumenter med fakta, sier Kenneth Svendsen

– En av hans styrker er hans evne til å skape løsninger som han får andre med på. Det er en kvalitet som slett ikke alle politikere har, sier Jan Arild Ellingsen.

Oppdatert

– Hva vil han betyr for Vesterålen?

– Han er valgt for hele Nordland, men kan lettere sette saker fra Vesterålen på dagsorden. Selv opplever jeg alltid å være oppdatert på det som skjer i Salten. Sånn vil det også være med han og Vesterålen, sier Kenneth Svendsen.

– Han kommer til å representere Nordland, og ikke bare Vesterålen. Ellers blir han det vi kaller en postnummer-politiker, og sånne blir ikke valgt mer enn en gang.

Men folk i Vesterålen kommer til å tenke at han er deres mann, og han har nok hjertet i 8414 Hennes. Selv tok det meg 15 år på Stortinget før det ble boring i Tjernfjellet (tunnel på veien Saltdal-Sverige), sier Jan Arild Ellingsen.

Nordland viktigst

– Hvilke råd vil dere gi etterfølgeren?

– Mitt råd at han ikke glemmer hvor han kommer fra. Holder kontakten med Nordland og leverer til Nordland, sier Kenneth Svendsen.

– Mitt fremste råd er at han aldri må være i tvil om hvem som er oppdragsgiverne hans. Det er de som stemmer på han. Han må aldri glemme hvem som har sendt han nedover. Lojaliteten må alltid være hundre prosent hos velgerne i Nordland, sier Jan Arild Ellingsen.

Men på ett punkt vil Kenneth Svendsen advare kolleger i partiet mot Freiberg.

– Ikke la han hjelpe deg med en Power Point-presentasjon. Da legger han inn en morsomhet som får hele salen til å le av deg.