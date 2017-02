- Liverpool fotballskole kommer til høsten

– Vi har allerede rundt 50 påmeldte, men regner med at det er plass til rundt 200 stykker til, sier Bengt Are Pettersen i Stokmarknes idrettslag.

Formålet med besøket er å utvikle fotballferdighetene til gutter, jenter, utespillere og keepere i alderen 6 – 14 år.

Offisiell partner

LFC International Academy har Liverpool Fotballskole som eneste og offisielle partner i Norge.

– Målet vårt er å bringe LFC til våre unge fans rundt om i verden og vise hvor spesiell fotballklubben vår er, forteller daglig leder for Liverpool Fotballskole i Skandinavia, Bernt Jo Vole.

– Uansett hvor i verden du deltar på et LFC-akademi, håper vi du har det gøy når du lærer hvordan du spiller «The Liverpool Way» sammen med flere hundre andre barn og unge.

Engelske trenere

LFC International Academy stiller med 14 trenere fra Liverpool Football Club. Alle trenerne er profesjonelle trenere ansatt ved akademiet til Liverpool Football Club, og de blir fløyet inn til Norge fra Liverpool.

Disse har trening og instruksjon av unge fotballspillere som yrke. Trenerne er engelske, og undervisningen foregår på fotballspråket.

– Fotballspråket er et veldig fint språk – hvor alle skjønner alle, sier Vole. –De engelske trenerne reiser rundt i hele verden for å lære bort fotball til barn, så dette er de gode på, sier han.

Lokale trenere

– I tillegg har vi med trenere fra den lokale fotballklubben, som hjelper til i alle klassene som assisterende trenere. På denne måten får klubben mulighet for trenerutvikling og å lære seg nye øvelser over de tre dagene Liverpool Fotballskole er på plass, som igjen kan brukes i sitt arbeid videre med unge fotballspillere. Det kommer klubben til gode, forteller Vole.

Prisutedeling

I løpet av fotballskolen vil det bli delt ut pris til den spilleren som både på og utenfor banen best utøver LFCs fire verdier ambisjon, engasjement, verdighet og fellesskap for seg selv og laget sitt. Vinneren får delta på LFC-akademiet i selveste Liverpool. Det bør være en virkelig gulrot for deltakerne.