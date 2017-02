Fylkesmannen støtter Hadsel

I april vedtok politikerne i Hadsel en reguleringsplan for massetaket i Bergvik, og la med det til rette for videre drift.

I etterkant er det kommet inn to klager:

En av naboene, Vigdis Eilertsen, som grenser opp mot massetaket, har flere innvendinger, krav og spørsmål. Herunder hvorfor Bergvik behandles annerledes enn Brattåsen, som har flere restriksjoner, og om fylkesveien er bygd for belastningen med anleggstrafikk.

Eilertsen krever dessuten at det blir etablert en jordvoll mot støy og støv, og at massetaket ryddes for skrot.

Stemte gjennom Bergvik Det var lite diskusjon rundt planene for masseuttak i Bergvik i Hadsel.

Den andre klagen kommer fra eiendomsbesittere vest for massetaket, Åse og Otte Løkse. De krever at massetaket avvikles, og viser til at hovedbruket Bergvik raseres. Også de påpeker forskjellsbehandling med Brattåsen.

Støtter kommunen

Begge klagene har vært innom kommunestyret og videressendt Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen har nå kommet med sin vurdering, og den støtter kommunen fullt ut.

Generelt påpeker Fylkesmanenn at ingen er beskyttet mot at områder omreguleres, og at en regulering lett kan føre til at private interesser må vike til fordel for allmenne eller offentlige interesser.

Brattåsen vs Bergvik?

I et dokument datert 30. januar i år gjennomgår Fylkesmannen i Nordland samtlige punkter, og er i all hovesak enig i kommunens vurderinger.

Forskjellsbehandling av Brattåsen og Bergvik var også

tema da kommunestyret vedtok begge reguleringsplanen i fjor.

–I den offentlige forvaltningen gjelder det ulovfestede prinsippet at like saker skal behandles likt. Usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig. For at en anførsel om forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker både i faktisk og rettslig henseende, skriver Fylkesmannen.

Ulike saker

Kommunen avviser at det foreligger usaklig forskjellsbehandling, og mener blant annet at massetakene ikke er sammenlignbare.

–Det anføres at de to reguleringsplanene retter seg mot forskjellige personer. Hver sak er vurdert individuelt og ut fra opplysninger fremkommet i den enkelte sak herunder topografiske forhold. Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurdering, heter det blant annet.

I tråd med regler

Den samlede vuderingen er som følger:

– Det dreier seg om en utvidelse av et eksisterende massetak, og planen følger i hovedsak opp kommuneplanen. Av ovenstående følger at kommunen har gjort en avveining mellom de forskjellige interesser som er representert i området - en avveining som førte til det reguleringsvedtak som ble fattet.

Fylkesmannnen skriver at det ikke er grunnlag for å sette til side det skjønn kommunen har utøvd. Kommunens saksbehandling er i tråd med regler som plan- og bygningsloven og forvaltningsloven setter for vedtakelse av reguleringsplaner.

Fylkesmannen stadfester dermed kommunens vedtak, en avgjørelse som det ikke er anledning å klage på .