Gode resultater for Melbo-løpere i NNM

Fredag fikk den straks 16 år gamle Jakob 3.plass på 3 km klassisk. Han var bare 12 sekunder bak vinneren. Kjenningene Bastian Holst og John Ivar Karlsen havnet på 8. og 9.plass i samme klasse.

Marthe Karlsen fra Melbo fikk fjerdeplass i K19/20 på 5 km. Søster julie havnet på sjuende plass i samme klasse.

Lørdag gjorde Bastian Holst et kanonløp i fristil i G16 fristil fellesstart 7,5 km. Han var kun sju sekunder bak vinneren. Jabko var på plassen bak, mens John Ivar Karlsen ble nummer seks. Ingrid Sørensen fra Stokmarknes ble nummer seks lørdag og sju fredag.

Gode på stafetten

Melbos guttelag 1 fikk en flott 11.plass på staffetten i klassen G13-16.

Laget besto av Jakob Sørlie Pettersen, Tobias Hansen og Bastian Holst. De tre var ett minutt og førtiseks sekunder bak vinnerlaget, som var sterke Medkila fra Harstad.

Melbo stilte med ret riktig godt andrelag også, bestående av John Ivar Karlsen, Sebastian Hansen og Andreas Markussen. Disse tre var 1.52 vak vinnerlaget. Det var hele 45 lag med på denne stafettøvelsen.

Jasper Holst fra Melbo stilte på et mixlag med løpere fra Sortland og Salangen. Dette laget ble nummer ti.

De to melbojentene Marthe Markussen og Tuva Katrine Pettersen stilte på mixlag for jenter sammen med en jente fra Polarstjernen. Disse tre ble nummer to på denne stafetten.