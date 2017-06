Flagger ut hjelpemiddellageret

Politikerne i Hadsel vedtok før jul å gå i dialog med ekstern aktør om overføring av drift av kommunens hjelpemiddellager. Målet var opprinnelig at både avtale og overføring skulle være klart i begynnelsen av juni. Det vil gå ennå en tid før dette eventuelt skjer.

– Tilbudet bygges ned

Ole Osbakk har vært rullestolbruker i 16 år. Han er kritisk til at det planlegges endring i rutiner for utkjøring, service, lagring og renhold av hjelpemidler.

– Min oppfatning er at tilbudet bygges ned. Utstyret det er snakk om er verdier for millioner av kroner bare her i Hadsel. Man bør være teknisk utdannet for å håndtere reparasjoner og service på utstyr som dette, sier Osbakk.

– To poeng til: Hva med nødreparasjoner på kveld og helg? Hvordan skal dette foregå? Og hvorfor er ikke Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne involvert i denne saken? Jeg føler det ikke er så farlig med oss funksjonshemmede i denne saken, sier Osbakk.

Hjelpemiddellageret er en distribusjonssentral for tekniske hjelpemidler, både varige hjelpemidler innvilget av NAV, og hjelpemidler til kortvarig bruk fra kommunalt lager. I tillegg utfører hjelpemiddelsentralen lettere reparasjoner.

Uenige med kommunen

Også Fagforbundet og tillitsvalgte har innvendinger. Et poeng er at Fagforbundet og kommunen er uenige om hvorvidt det som er på vei til å skje er å regne som en virksomhetsoverdragelse. Faller det inn under definisjonen skal den kommunale stillingen som i dag leder utkjøringen følge med over til ASVO, dersom det er ASVO som overtar.

Hadsel kommune har sjekket med KS-advokaten, som mener dette ikke er nødvendig, mens Fagforbundets advokat foreløpige konklusjon er at vedkommende må følge med.

– Vi har ennå ikke fått beskjed om at avtalen mellom kommunen og ASVO er ferdig. En slik avtale skal uansett drøftes med Fagforbundet, forklarer Kristin Albrigtsen. Hun representerer den ansatte.

Ikke plass på rådhuset

Noe av bakgrunnen for avgjørelsen er at det ikke er plass på Hadsel rådhus for verken lager eller rengjøring av hjelpemidlene. Det har man på ASVO.

– Hva er problemet med endringen som skal gjøres?

– Det er ikke noe problem, så lenge den ansatte tas vare på. Vedkommende mister uansett ikke jobben, men vi mener han skal følge med over til ASVO.

Avtalen er ikke klar

Helse- og omsorgssjef Marion Celius sier at det ikke er landet noen avtale med aktøren ennå, og at en overføring ikke er klar til effektuering ennå.

– Av hensyn til avtaleprosessen og av hensyn til berørte parter har jeg ingen mulighet til å gå inn i detaljer i samtalene mellom kommunen og aktøren, forklarer hun til VA.

Celius forklarer at administrasjonen effektuerer politikernes vedtak som ble gjort gjennom styringsdokumentet for 2017, vedtatt i desember i fjor.

I styringsdokumentet for Hadsel kommune 2017–2020 står det at man skal gå i dialog om overføring av driften av hjelpemiddellageret. Det er anslått en besparelse på 224.000 i året på å flagge ut tjenesten.

– Kommunen kritiseres av Ole Osbakk for at man ikke har involvert Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

– Styringsdokumentet har vært offentlig hele veien, og det har også vært fremlagt på høring hos både Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Celius.