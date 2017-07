Foreslår å kutte siste kveldstur

Vesteraalens Avis

Ifølge varaordfører Kurt Jenssen (Sp), som også sitter i samferdselskomiteen i fylket, har man vært forberedt på at samferdselspotten i Nordland kan bli nødt til å kutte med hele 117 millioner kroner.

Det er åpenbart at et slikt kutt vil måtte svi for mange.

Fra 117 til 75 millioner i kutt

– Etter en rapport fra Møreforsking om nye samferdselsnøkker for hurtigbåter og ferger, samt regjeringens vedtak, ser det nå ut til at kuttet kan reduseres til cirka 75–80 millioner, forklarer Kurt Jenssen.

– Det er mye penger. Noe kan tas inn på nye båter med rimeligere drivstofforbruk og endringer i rutemønster. Bilførende hurtigbåter istedenfor ferge og hurtigbåt utredes også. Det blir helt sikkert et puslespill å sette dette sammen, og gjøre vedtak i fylkestinget i oktober, forklarer Jenssen.

Melbu-Fiskebøl er utsatt

Blant det som foreslås for å kunne takle den betydelig mindre potten fra staten i overføringer er også kutt i fergeruta Melbu-Fiskebøl.

Ifølge varaordføreren er det antydet et forslag om å kutte siste kveldsrundttur. I dag skal formannskapet i Hadsel møtes for å diskutere det nye samferdselskartet som er under utarbeiding.

Norlense-protest

– Undertegnede har tidligere i dialogmøter med fylket spilt inn at det er vanskelig å gjennomføre kutt i sisteturen. Den brukes blant annet til arbeidspendling for ansatte, når de går to skift på Norlense. Dette etter innspill også fra bedriften, sier Jenssen til VA.

Kyst til marked

Det er ikke foreslått noen kutt i tilbudet som den bilførende hurtigbåten har i Hadselfjorden.

– Samferdsel i Nordland er komplisert. Det er et samspill mellom Nordlandsekspressen og «innmaterruter» / bygderuter og blant annet ferger.

Noe av det som uansett må prioriteres er ifølge Kurt Jenssen strategien «Fra kyst til marked» – som naturlig nok betyr at man må legge til rette for å få fisk og fiskeprodukter fra kysten og inn til hovedveiene.