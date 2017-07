Havet som søppeldynge

Vesteraalens Avis

Dykkere fra skattejakten.live har besøkt Melbu. Der fikk de vekk store mengder søppel fra havna.

Skattejakten.live er et moderne TV- og underholdningskonsept der to kvinner, Kristin og Cathrine, leter etter Norges største skatter. For å komme seg rundt i Norge benytter de en 38 fots seilbåt, og for å finne skattene bruker de publikum.

Alf Martinsen og Hans Anders Jacobsen i Melbu Brannkorps hjalp frivillig med å løfte de noen hundre kiloene med avfall på en henger.

Henger var det Stokmarknes Vel som stilte med. De kjørte også avfallet til Reno-Vest.

De skal levere inn strandryddeskjema fra Melbu Havn og veie kiloene inn i konkurransen om å være kommunen som har samlet inn mest avfall.