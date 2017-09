– Lerøy ønsker ro rundt plikt

Vesteraalens Avis

Selv om Per Sandberg (Frp) hevdet det motsatte da han var på folkemøte på Melbu i mai, er mange andre enige om at det var en betydelig folkereising mot hans forslag om å avvikle pliktsystemet. Næringskomiteen utsatte saken, og fiskeriministeren endte med å trekke den.

Stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen deltok på valgkamptur på Melbu, sammen med stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik og hadselordfører Siv Dagny Aasvik denne uka.

På vei inn i fabrikken sendte Berg-Hansen bildequiz til konsernsjef i Lerøy Beltestad, med spørsmål om han visste hvor hun befant seg i dette øyeblikk?

Det visste han selvsagt. Med svaret sendte Beltestad også en melding om hvordan Lerøy ser på diskusjonen rundt pliktsystemet.

Ifølge Lisbeth Berg-Hansen skriver Lerøy-sjefen at vel nok trenger lokalene på Melbu oppgradering både hva gjelder bygg og teknologi, men viktigst er det at konsernet får forutsigbare rammevilkår å forholde seg til, slik at man kan fortsette å utvikle denne typen virksomhet.

– Denne meldingen kan ikke tolkes annerledes enn at Lerøy overhodet ikke har til hensikt å kjempe mot pliktsystemet, sa Berg-Hansen.

Tillitsvalgt Nina Hanssen nikket til opplysningene.

– Konsernet vet veldig godt hvilke plikter som ligger i virksomheten. Vi har fått beskjed om at man på ingen måte ønsker støy rundt disse pliktene, bekreftet Nina Hanssen.

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik la til:

– Per Sandberg fortsetter å insistere på at pliktene må avvikles. Vårt budskap er at pliktene kan justeres noe. Men man kan slett ikke skille hav og land. Bearbeidingsplikten kan justeres noe. Det må understrekes at det er veldig stor forskjell på å modernisere pliktene, og å fjerne dem. I dag vet vi mer om hva som kan fungere enn hva man gjorde for noen år siden.

– Tilbudsplikten må blant annet være mer forpliktende enn hva tilfellet er i dag, sa hun.