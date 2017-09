Skogens sopprisotto

Vesteraalens Avis

Jeg og min familie er bosatt i vakre Hadsel og over middels glad i å gå i fjellet. Alle årstider har sin sjarm, men sensommer og høst er soleklare favoritter.

Naturens gaver

Da starter høstingen av naturens gaver og dersom du vet hvor du skal lete er det ikke lenge før fryseren er fullspekket av både bær og sopp. Bærplukking er det moderat interesse for her i gården. Soppturer er derimot yndet av både store og små. Kan det ha noe å gjøre med at kurven fylles så mye raskere? Det fine med sopp er at dersom du først har funnet sopp kan du være ganske sikker på at de vokser på samme plass året etter. Er du tidlig i sesongen kan du være heldig å høste fra samme område flere ganger samme år. Trikset er å ikke fortelle noen andre hvor du går – de bra soppstedene er topphemmelige!

Hemmeligheter

Hemmeligholdingen av funnsteder er ganske høyt opp på lista over sopplukkerens retningslinjer. Men over dette punktet, helt på topp, står det med uthevet skrift: Ikke spis sopp du ikke er hundre prosent sikker på! Lær deg noen sorter og utvid etter hvert som du blir mer erfaren. En god sopp å starte med er kantarell. Den er lett å kjenne igjen og vokser nesten over alt i skogen. Kantarellen er skarp guloransje på fargen, har trompetfasong og har gule skiver under hatten som strekker seg et stykke ned over stilken. Andre gode matsopper man kan finne her omkring er blant annet steinsopp, skrubb, risker og kremler. Sistnevnte er en stor favoritt med sin sprø konsistens og milde smak.

Tørk, sylt, forvell, frys

Sopp kan tørkes, syltes eller forvelles og fryses. Det aller beste er likevel å nyte den nyplukket og fersk. Hva med å lage en herlig risotto av soppen du finner? Hvis du tar med primusen på tur kan du nyte den rykende fersk i skogen før du fyller opp kurven på nytt igjen.

Hvis du skal lage maten på turen må du huske å ta med primus og panne med lokk, fyrstikker, kniv og kost til å rense sopp, noe å røre med samt fat og bestikk.

Huskeliste

Rens og kutt soppen i passe store biter. Stek sopp, løk og hvitløk på panna med en klatt smør. Når dette er passe stekt helles risen over i panna og surrer med til væsken er absorbert. Så er det tid for å ha i vinen. Ha god varme på primusen og kok til vinen er absorbert. Knus buljongterningen og strø den over panna med sopp og ris. Ha i om lag tre desiliter vann. Rør i risottoen og skru ned varmen litt. Legg et lokk over og la risen koke. Dette er ikke helt etter risottoboka, men det tar fryktelig lang tid å koke risotto ute uten lokk. Sjekk maten jevnlig og rør om så det ikke svir seg. Spe på med vann etter hvert som risottoen tørker opp. Dette tar tid, men det er absolutt verdt det. Det er ikke så lett å si akkurat hvor mye vann som skal til på grunn av variasjon i temperatur og fordampning, men rundt fem desiliter skulle være passelig. For at ikke risottoen skal bli for bløt er det lurt å spe med væske etter hvert som den trekker inn i risen. Risottoen nærmer seg ferdig når kjernen i risen er fast, men ikke hard. Da er det tid for å ha over parmesan, hakket persille og smake til med salt og pepper.

Serveres rykende varm som hovedrett eller tilbehør. Nyt i godt selskap og fryd deg over at høsten har kommet!

Håper det smaker!

Hilsen Ragnhild

Ps! Følg meg gjerne på Instagram under pseudonymet «Utekokken»