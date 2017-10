– Urettferdig kritikk mot politiet, mener Hagen

Vesteraalens Avis

– Tyvene får flere døgns forsprang før jeg får levert anmeldelsen på lensmannskontoret på Stokmarknes, sa Nyborg til VOL. Han forsøkte å levere anmeldelse på nett, men fikk beskjed om at anmeldelsen måtte leveres personlig på lensmannskontoret.

Per Erik Hagen i politiet sier til VA at ringer man politiet etter en hendelse som dette, har man etter reformen mulighet til å sende ut politi, ettersom de er på patrulje hele døgnet.

– Skjer det hendelser utenom kontortid må man ringe, så får man hjelp. Det er poenget med reformen.

– Før ordningen trådte i kraft, hadde man ikke like gode muligheter til å sende ut patruljer hele døgnet, hele uka, sier han.

Knut Nyborg er ikke fornøyd med svaret.

– Jeg klarte ikke å finne informasjon om at det gikk an å ringe. Dermed synes jeg det vitner om at man har satt en reform ut i livet uten at systemet er helt klargjort, sier han til avisen.