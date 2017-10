Serverte mat fra alle verdenshjørner

Vesteraalens Avis

Samfunnshuset på Melbu var fylt til randen av mennesker fra hele verden tirsdag kveld. Anledningen var internasjonal fest. Anne Karin Richardsen i Hadsel frivilligsentral forteller at arrangementet kom i stand i våres da frivilligsentralen kom fram til at en samling var rette veien å gå.

– Det kommer stadig nye mennesker til Melbu og dette er en «bli-kjent-fest» som vi mener er veldig viktig, sier hun.

Delte ansvar

I Samfunnshuset fant vi altså flere nasjoner i skjønn forening, og slik har det også vært under forberedelsene.

Personer fra syv nasjoner har vært involvert i forberedelsene. Det har vært viktig mener Richardsen.

– De ble delt opp i grupper og fikk ansvar for hver sin del. Noen handlet inn, noen pyntet og andre kokt mat. Totalt sett har det vært veldig bra for alle å jobbe sammen og forberede. Så blir det da avsluttet med en flott fest hvor alle sosialiserer seg.

Under tirsdagens fest var det etniske norske også med i tillegg til da immigranter. På menyen sto altså alskens herligheter og maten gikk unna. Da vi var innom en halvtime etter åpning begynte det å ta slutt på mat og tallerkener.

– Blir tryggere

Men hvorfor er en slik fest så viktig?

– Det er viktig for at folk skal bli trygge på hverandre. Det at etniske nordmenn og de fra andre land sitter ved samme bord og spiser og lager mat sammen tror jeg er veldig bra for alle parter og det er noe vi burde gjøre mye mer av, sier Richardsen.

Arrangementet var et samarbeid mellom Hadsel Frivilligsentral, Bankplassen Asylmottak og Melbu skole.