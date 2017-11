Gikk i fakkeltog for trosfrihet

Vesteraalens Avis

De tre 14-åringene hadde tatt turen fra Melbu for å gå med fakler fra torget på Stokmarknes til menighetshuset noen hundre meter lenger sør. De fortalte at deltakelsen søndag ettermiddag var en frivillig del av konfirmantundervisningen, men at de egentlig ikke hadde fått med seg hvorfor fakkeltoget ble arrangert.

Da jentene fikk høre hva de var med på å markere, lyste ansiktene deres opp litt ekstra.

– Bra! Det er godt å høre at det er en så fin tanke bak dette toget, var Julie Holtens reaksjon.

– Religionsfrihet er en av de tingene jeg synes det er riktig å gå i fakkeltog for, la Helene Pettersen til.

Det viste seg at mange var enige med melbujenta, for tross flammetruende regn fra oven var en betydelig gjeng samlet ved «utgangsstasjonen» for å være en del av fakkeltoget.

Avisa fintelte ikke, men flere titalls folk trasket etter hvert gjennom sentrum med faklene hevet. Langt flere enn under tilsvarende arrangement i fjor.

– Vi er godt fornøyde. Jeg tror vi kan kalle det en dobling fra forrige gang. Én årsak tror jeg er at vi har gjort en litt større PR-innsats i år enn tidligere, sa kirkeverge Gunnar Sandvin.

I Hadsel er «Fakkeltog for forfulgte» et tverrkirkelig samarbeid mellom Pinsekirken, Kristent fellesskap og Den norske kirke. Her har man valgt å vise solidaritet med alle som undertrykkes eller forfølges på grunn av tro, uansett hvilken religion det dreier seg om.

– Vi oppfordrer våre myndigheter til å sette dette på dagsorden i møter med sine internasjonale kontakter, sa tidligere sortlandsordfører Svein Roar Jacobsen i sin appell før avgang.