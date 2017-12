– Særdeles velfortjent prisvinner

Vesteraalens Avis

– En særdeles fortjent vinner, var omkvedet etterpå.

Det er 19. gang kommunen deler ut denne kulturprisen. Innenfor det utvidede kulturbegrep hører idrett og friluft selvsagt hjemme.

Når det gjelder innsatsen til Børre Johansen for Hadsel kommune, så er det et engasjement som går over mange tiår. Han var selv aktiv idrettsutøver i yngre år, og har hoppet 53 meter i Nessbakken. Han er flere ganger kretsmester i kombinert.

Det er imidlertid som trener og tilrettelegger for unge utøvere han virkelig har gjort seg bemerket.

– Jeg mer eller mindre bodde i Hadselhallen i tre måneder, hvor jeg la temmelig mange kvadratmeter fliser og belegg, smilte en rørt Børre Johansen etter prisutdelingen.

På 2000-tallet har dagens hadselværinger ikke kunnet unngå å se all skiltingen på kryss og tvers av øya. Det arbeidet, og mye mer, er det samme Johansen som står bak.

Børre Johansen fikk stående applaus av kommunestyret.