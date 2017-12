Setter sammen alle versjoner av Zoo for gedigen rockekonsert

Vesteraalens Avis

– Dette blir en unik tidsreise i Vesterålsrockens historie, sier konstituert leder i Hurtigrutens Hus, Ketil Johnsen.

Ballet på seg

Ideen til arrangementet fikk Kai Kiil i forbindelse med at Royer Larsen, som har vært en slags gudfar til mange vesterålsband opp gjennom årene, fyller 70 år.

– Målet var å lage en overraskelsesfest, men så dukket ideen opp om å lage et større arrangement på dugnad. Deretter ballet det på seg, forteller Kiil, som selv har hovedansvaret for å koordinere den vordende musikkfesten.

Stablet artistlista

Han tok kontakt med Ketil Johnsen i Hurtigrutens Hus, som tente på ideen. Deretter startet arbeidet med å stable på beina en god artistliste med lokale artister fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. Hovedattraksjonen på scenen blir originalbesetningen av Zoo, der Larsen selv var med. Det betyr at publikum får oppleve, i tillegg til Larsen selv, Einar Jacobsen, William Haakvåg, Gøsta Lind og Tobben Pedersen samlet på et brett.

Banana Airlines skal også i ilden. I tillegg til en rekke andre band og artister som foreløpig er hemmelig.

Satser på yngre

– Målet er å vise fram en spennvidde og presentere band og artister fra både gårsdagen og morgendagen. Vi kommer til å starte med yngre artister, sier Johnsen.

Stadige drypp

– Vi kommer til å slippe et par artister i uka fremover, men jeg kan røpe såpass at sønnen til Ketil Stokkan, Elias, skal være med. Han er en flink musiker. Og så kommer Lasse Uppman. Og det blir i en litt mer rocka versjon enn når han synger kirkekonserter, forteller Kiil.

Interessen for å være med har vært stor og Kiil har sågar måtte si nei til enkelte artister.

– Det handler om at vi skal ha en balanse i forestillingen. Den skal være vesterålsorientert med band fra hele regionen, sier han.

Ingen overraskelse

Å sy sammen konserten er mye arbeid og koordinering, men arrangementskomiteen har stor tro på at konserten og bursdagsfesten blir en unik opplevelse.

– I år varer jula helt fram til første februar, slår Ketil Johnsen fast.

For dem som lurer, så kommer ikke musikkfesten som julekvelden på kjerringa for bursdagsbarnet Royer Larsen. Han er fullstendig klar over hva som skal skje og deltar også selv i planleggingen.